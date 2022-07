Ostatnia kłótnia z Johnsonem w Izbie Gmin. Ustępujący premier użył kultowego cytatu

Oprac.: Wiktor Kazanecki Świat

- Trzymaj się blisko Amerykanów, pozostań z Ukraińcami, wspieraj wolność i demokrację, obniżaj podatki i dereguluj - to niektóre rady, które Boris Johnson przekazał komuś, kto zastąpi go w fotelu premiera Wielkiej Brytanii. Podczas poselskiej sesji pytań do szefa rządu stwierdził też, że "na razie misja została w dużej mierze zakończona. Zasugerował jednak, że nie odchodzi jeszcze na polityczną emeryturę. Wdał się też w kłótnię z liderem opozycji, a na koniec użył legendarnego cytatu z filmu "Terminator 2".

Zdjęcie Boris Johnson podczas ostatniego wystąpienia w Izbie Gmin jako premier / House of Commons / YouTube