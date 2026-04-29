Ostateczny wyrok ws. zamachu na Roberta Ficę. Sprawca krzyknął jedno zdanie

Maria Literacka

Wyrok słowackiego Sądu Najwyższego zamknął sprawę zamachu na premiera Słowacji Roberta Ficę. Apelacja Juraja Cintuli, który dokonał ataku w 2024 r., została odrzucona, a na decyzji sędziów zaważył jeden główny czynnik. Kiedy skazanego wyprowadzano z sali, krzyknął tylko jedno zdanie.

Premier Słowacji Robert Fico

W skrócie

  • Sąd Najwyższy potwierdził winę Juraja Cintuli za zamach terrorystyczny na premiera Słowacji Roberta Ficę w 2024 r.
  • Wyrok to 21 lat pozbawienia wolności w zakładzie karnym o najwyższym rygorze, z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po odbyciu trzech czwartych wymiaru kary.
  • Apelacja Juraja Cintuli została odrzucona przez Sąd Najwyższy.
Sąd Najwyższy orzekł ostatecznie, że Juraj Cintula jest winny zamachu terrorystycznego na premiera Słowacji Roberta Ficę, przeprowadzonego w 2024 r.

71-letni wówczas sprawca strzelił do szefa rządu pięć razy z odległości nieco ponad metra, gdy ten przebywał z wizytą w miejscowości Handlova. Wyrok w sprawie zapadł w październiku 2025 r., jednak został zaskarżony.

"Przekazuję hrabiemu, że w górach płoną ogniska" - krzyknął skazany, gdy w środę wyprowadzano go z sali po tym, jak sąd odrzucił apelację.

Zamach na Roberta Ficę. Sąd Najwyższy wydał wyrok

W wydanym przez najwyższą instancję wyroku sąd potwierdził zarówno winę, jak i wymiar kary, którą jest 21 lat pozbawienia wolności w zakładzie karnym o najwyższym rygorze.

"Zamiar oskarżonego, by zabić pokrzywdzonego, został bez wątpienia udowodniony" - napisano w uzasadnieniu. Sąd rozstrzygał, do jakiej kategorii należy zaklasyfikować czyn Cintuli - usiłowania zabójstwa czy aktu terroru.

W tej kwestii sędziowie zwrócili uwagę na to, kto był celem ataku. W związku ze sprawowanym przez Ficę urzędem premiera skład uznał, że czyn nie był motywowany osobistymi względami, które nie miałyby związku z pełnioną przez polityka funkcją.

Atak był wymierzony nie w premiera jako obywatela, prawnika czy przewodniczącego partii, ale jako szefa rządu.

Słowacja. Apelacja Juraja Cintuli odrzucona

"Stopnień zaplanowania, w połączeniu ze świadomością, że chodzi o premiera, oznacza, że musiał być świadomy negatywnych skutków dla funkcjonowania rządu i aparatu państwa" - uzasadniał przewodniczący składu sędziowskiego.

Sędzia wskazał, że zaatakowana osoba nie musi umrzeć, aby można było mówić o zamachu terrorystycznym. Znamiona tego czynu są spełnione, gdy sprawca atakuje z zamiarem wyrządzenia szkody ustrojowi konstytucyjnemu państwa.

Skazany będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po odbyciu trzech czwartych kary, czyli po niemal 16 latach.

