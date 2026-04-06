Ostateczne ostrzeżenie Trumpa dla Iranu. "Może zostać zgładzony"
Iran może zostać zgładzony w jedną noc, być może we wtorek w nocy - powiedział w poniedziałek prezydent USA Donald Trump. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu polityk zapewniał, że USA "znakomicie" radzą sobie w Iranie, a operację"Epicka Furia" określił jako "misję ratunkową" dla Bliskiego Wschodu.
Donald Trump ostrzegł, że cały Iran może zostać zgładzony, jeśli władze w Teheranie nie zaakceptują amerykańskich warunków porozumienia na Bliskim Wschodzie do wtorkowego wieczoru.
Zgodnie z zapowiedziami, w takim wypadku armia USA przeprowadzi zmasowany atak na irańskie elektrownie i infrastrukturę cywilną.
Ostateczne ostrzeżenie dla Iranu. Trump zapowiada ofensywę
- Cały kraj może zostać zgładzony w ciągu jednej nocy, może to być wtorek w nocy - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej poświęconej wojnie w Iranie.
Prezydent USA stwierdził, że interwencja USA i Izraela w Iranie zapisze się na kartach historii jako jeden z największych współczesnych sukcesów militarnych.
Operację Epic Fury określił jako "misję ratunkową" dla Irańczyków.
Członek załogi F-15 uratowany. Ostra reakcja Trumpa. Zagroził mediom
Trump skomentował również akcję amerykańskich żołnierzy, której celem było uratowanie drugiego członka załogi myśliwca F-15. Amerykański prezydent zapewniał, że Stany Zjednoczone "nie pozostawią żadnego żołnierza samego". W operacji miało wziąć udział 155 amerykańskich samolotów.
Jednocześnie, prezydent USA zagroził medium, które ujawniło informację o zaginionym amerykańskim żołnierzu, więzieniem.
"Udamy się do firmy, która ją ujawniła, i powiemy: 'To bezpieczeństwo narodowe. Odpuść sobie albo idź do więzienia'" - oświadczył. Trump nie doprecyzował, o jakie medium chodzi.
Hegseth grozi zintensyfikowaniem ataków USA. "Wybierzcie mądrze"
Głos podczas konferencji prasowej zabrał również szef Pentagonu Pete Hegseth. Sekretarz obrony USA zapowiedział, że w poniedziałek amerykańskie siły przeprowadzą największą liczbę ataków na Iran od 28 lutego, czyli od początku operacji na Bliskim Wschodzie.
- Dziś będzie największa liczba ataków od pierwszego dnia tej operacji, a jutro będzie ich jeszcze więcej niż dzisiaj - zagroził Hegseth.
- Iran będzie miał wybór. Wybierzcie mądrze, bo ten prezydent (Donald Trump - red.) sobie nie żartuje - powiedział.
Źródło: Reuters, AFP, PAP