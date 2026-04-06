W skrócie Donald Trump oświadczył, że Iran może zostać zgładzony w jedną noc, jeśli nie zaakceptuje amerykańskich warunków porozumienia w sprawie Bliskiego Wschodu.

Prezydent USA zapewnił, że Stany Zjednoczone nie pozostawią żadnego żołnierza samego i zagroził medium, które ujawniło informację o zaginionym amerykańskim żołnierzu, więzieniem.

Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział największą liczbę ataków na Iran od początku operacji na Bliskim Wschodzie, twierdząc że Iran ma wybór.

Donald Trump ostrzegł, że cały Iran może zostać zgładzony, jeśli władze w Teheranie nie zaakceptują amerykańskich warunków porozumienia na Bliskim Wschodzie do wtorkowego wieczoru.

Zgodnie z zapowiedziami, w takim wypadku armia USA przeprowadzi zmasowany atak na irańskie elektrownie i infrastrukturę cywilną.

Ostateczne ostrzeżenie dla Iranu. Trump zapowiada ofensywę

- Cały kraj może zostać zgładzony w ciągu jednej nocy, może to być wtorek w nocy - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej poświęconej wojnie w Iranie.

Prezydent USA stwierdził, że interwencja USA i Izraela w Iranie zapisze się na kartach historii jako jeden z największych współczesnych sukcesów militarnych.

Operację Epic Fury określił jako "misję ratunkową" dla Irańczyków.

Członek załogi F-15 uratowany. Ostra reakcja Trumpa. Zagroził mediom

Trump skomentował również akcję amerykańskich żołnierzy, której celem było uratowanie drugiego członka załogi myśliwca F-15. Amerykański prezydent zapewniał, że Stany Zjednoczone "nie pozostawią żadnego żołnierza samego". W operacji miało wziąć udział 155 amerykańskich samolotów.

Jednocześnie, prezydent USA zagroził medium, które ujawniło informację o zaginionym amerykańskim żołnierzu, więzieniem.

"Udamy się do firmy, która ją ujawniła, i powiemy: 'To bezpieczeństwo narodowe. Odpuść sobie albo idź do więzienia'" - oświadczył. Trump nie doprecyzował, o jakie medium chodzi.

Hegseth grozi zintensyfikowaniem ataków USA. "Wybierzcie mądrze"

Głos podczas konferencji prasowej zabrał również szef Pentagonu Pete Hegseth. Sekretarz obrony USA zapowiedział, że w poniedziałek amerykańskie siły przeprowadzą największą liczbę ataków na Iran od 28 lutego, czyli od początku operacji na Bliskim Wschodzie.

- Dziś będzie największa liczba ataków od pierwszego dnia tej operacji, a jutro będzie ich jeszcze więcej niż dzisiaj - zagroził Hegseth.

- Iran będzie miał wybór. Wybierzcie mądrze, bo ten prezydent (Donald Trump - red.) sobie nie żartuje - powiedział.

Źródło: Reuters, AFP, PAP

