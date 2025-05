Szef WHO i eksperci ocenili je pozytywnie.

Symulacja WHO "ospy mamuciej" miała na celu przetestowanie gotowości krajów na wypadek wybuchu kolejnej pandemii.

Pandemia koronawirusa , która wybuchła na początku 2020 roku, sparaliżowała cały świat. Wiele osób nadal odczuwa skutki kryzysu, który dotknął wielu sfer codziennego życia. Co kluczowe: jako ludzkość byliśmy na niego raczej nieprzygotowani.

Jako że nowa pandemia może wybuchnąć w każdej chwili, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przetestowała międzynarodową współpracę i koordynację w globalnym zagrożeniu zdrowotnym, organizując szeroko zakrojone ćwiczenia "Polaris" .

15 krajów wzięło dwudniowej symulacji , w którą zaangażowano także liczne organy służby zdrowia i ponad 350 ekspertów . Celem ćwiczenia było zwiększenie zdolności społeczności międzynarodowej do reagowania w sytuacji pandemii oraz zacieśnienie współpracy między poszczególnymi państwami i organizacjami.

WHO testowała również nowy " Globalny Korpus Kryzysowy ds. Zdrowia " (GHEC), którego celem jest pomoc krajom znajdującym się w sytuacjach kryzysów zdrowotnych w szybszym i skuteczniejszym reagowaniu.

Zdrowie. WHO przeprowadziło ćwiczenia "Polaris". Eksperci komentują

Podczas ćwiczeń każdy kraj otrzymał tylko część informacji o fikcyjnym wirusie , aby przetestować jego zdolność do udostępniania danych i współpracy. Na przykład pewien kraj dowiedział się, że zakażony został badacz znajdujący się na statku wycieczkowym - co było ważną informacją dla monitorowania rozprzestrzeniania się wirusa.

- Żaden kraj nie poradzi sobie z kolejną pandemią w pojedynkę - podkreślił Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO.

- "Polaris" pokazał, co jest możliwe, gdy kraje działają razem i w trybie pilnym, wspierane przez dobrze skomunikowanych partnerów. To wyraźny sygnał, że wspólnie jesteśmy lepiej przygotowani niż wcześniej - chwalił ćwiczenia Mike Ryan, ekspert WHO.