Osobliwa przemowa Trumpa na gali korespondentów. "Wszyscy zbankrutujecie"
Donald Trump wziął udział w gali Stowarzyszenia Korespondentów. W trakcie wydarzenia wygłosił przemowę, podczas której obrażał dziennikarzy i uderzył w nieprzychylne mu media. - Kiedy mnie już nie będzie, wszyscy zbankrutujecie - powiedział. Amerykański prezydent zasugerował ponadto, że chciałby wystartować w wyborach prezydenckich w 2028 roku.
W skrócie
- Donald Trump podczas gali Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu ogłosił zamiar ubiegania się o kolejną kadencję prezydencką. Po czym dodał, że żartuje.
- W trakcie wydarzenia Trump odniósł się do próby ataku, która miała miejsce podczas wcześniejszej kwietniowej kolacji.
- Poprzednia gala Stowarzyszenia Korespondentów została przerwana przez próbę zamachu na prezydenta. Sprawca został zatrzymany, grozi mu dożywocie.
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Piątkową galę Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu (WHCA) zorganizowano w hotelu Waldorf Astoria w Waszyngtonie, który do 2021 roku działał jako Trump International Hotel. W trakcie wydarzenia głos zabrał Donald Trump.
- Jest tu mnóstwo niezwykłych ludzi, wielu z nich lubię. Niektórych wcale nie lubię, ale większość darzę szacunkiem. Muszę powiedzieć, że wykonujecie świetną pracę, naprawdę znakomitą. I to dla mnie zaszczyt - powiedział do zgromadzonych na początku wystąpienia.
Trump na gali Stowarzyszenia Korespondentów. Wspomniał o kwietniowym ataku
Amerykański prezydent odniósł się do kwietniowej kolacji przerwanej z powodu próby ataku.
- Dziś spotykamy się ponownie, aby odpowiedzieć na ten haniebny atak z niezachwianą determinacją i pokazać, że w Ameryce nie poddajemy się przemocy politycznej. Nie możemy na to pozwolić. W naszym kraju wierzymy w wolność słowa. Rozwiązujemy nasze spory nie za pomocą kul, lecz poprzez otwartą i żywą debatę. I żaden obłąkany frajer z bronią nigdy tego nie zmieni - oświadczył.
- Ale podobnie jak moja prezydentura, za drugim razem zawsze jest lepiej. (...) A za trzecim razem będzie jeszcze lepiej... Tylko żartuję - kontynuował Trump.
Prezydent Stanów Zjednoczonych z przymrużeniem oka mówił też, że nie chciał założyć kamizelki kuloodpornej, bo to by go pogrubiło i że następna gala będzie nosiła jego imię. Zapowiedział, że za rok też weźmie udział w kolacji korespondentów.
Prezydent USA "spisał na straty" tradycyjne media
W dalszej części wystąpienia Donald Trump zmienił ton i zaczął obrażać dziennikarzy i polityków opozycji. Zarzucił mediom, że rozpowszechniają fałszywe informacje. Ocenił, że na sali zgromadziła się rekordowa liczba osób z "zespołem obsesyjnej niechęci do Trumpa". Dziennikarkę CNN Kaitlan Collins skrytykował za to, że "nigdy się nie uśmiecha".
Trump atakował też m.in. gubernatora Kalifornii, demokratę Gavina Newsoma, i po raz kolejny stwierdził, że dziennik "New York Times" upada. Powiedział ponadto, że jest "numerem jeden" na TikToku w USA i "spisał na straty" tradycyjne media.
- Ale mimo wszystkich kłopotów, jakie mi sprawiacie, a sprawiacie mi ich naprawdę mnóstwo, i wielu zmartwień, mam nadzieję, że wszyscy wiecie, iż bardziej niż ktokolwiek na tej sali wierzę w wolną prasę. Może nie całkiem... Dlatego jestem dumny z tego, że jestem najbardziej otwartym i transparentnym prezydentem w historii - oświadczył.
Donald Trump wspomniał o trzeciej kadencji. Wymowna czapka
- Ale nie macie pojęcia, jakie macie szczęście. Kiedy mnie już nie będzie, wszyscy zbankrutujecie. Wasz model biznesowy przestanie istnieć. Naprawdę. (...) Nie będzie już nikogo, o kim warto pisać. Nikt inny nikogo nie obchodzi - powiedział prezydent w trwającym ponad godzinę wystąpieniu.
Amerykański prezydent zapowiedział przy tym pół żartem, pół serio, że będzie ubiegał się o kolejną kadencję prezydencką i ponownie stwierdził, że wygrał wybory trzy, a nie dwa razy. Założył też czerwoną czapkę z napisem "Trump 2028".
Trump od lat podważa zaufanie do wyników wyborów, bezpodstawnie twierdząc, że jego przegrana w 2020 roku z demokratą Joe Bidenem była wynikiem fałszerstwa.
Gala Stowarzyszenia Korespondentów. Poprzednie wydarzenie przerwała próba ataku na Trumpa
Przed piątkowym wydarzeniem ponad 500 głównie byłych i emerytowanych dziennikarzy oraz osiem organizacji zajmujących się wolnością prasy wezwało WHCA, aby środowisko przeciwstawiło się atakom administracji Trumpa na media - podała agencja AP.
Podobny apel do WHCA wystosowano także przed galą w kwietniu. Autorzy najnowszego wezwania podkreślają, że od tamtego czasu "ataki administracji na dziennikarzy i wolność prasy stały się jeszcze bardziej rażące".
Poprzednia kolacja, która odbyła się w hotelu Washington Hilton w Waszyngtonie 25 kwietnia, została przerwana po tym, gdy 31-letni Cole Allen usiłował wtargnąć do sali balowej z pistoletem i strzelbą, planując zabić prezydenta i członków jego gabinetu.
Mężczyzna został zatrzymany tuż za pierwszym punktem kontrolnym Secret Service. Według prokuratury podczas strzelaniny z funkcjonariuszami postrzelił jednego z nich w kamizelkę kuloodporną. Funkcjonariusz nie odniósł jednak poważnych obrażeń.
Cole Allen został oskarżony o próbę zabójstwa prezydenta, napaść na funkcjonariusza federalnego oraz przestępstwa związane z posiadaniem i używaniem broni. Grozi mu kara dożywocia.