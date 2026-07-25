W skrócie Donald Trump podczas gali Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu ogłosił zamiar ubiegania się o kolejną kadencję prezydencką. Po czym dodał, że żartuje.

W trakcie wydarzenia Trump odniósł się do próby ataku, która miała miejsce podczas wcześniejszej kwietniowej kolacji.

Poprzednia gala Stowarzyszenia Korespondentów została przerwana przez próbę zamachu na prezydenta. Sprawca został zatrzymany, grozi mu dożywocie.

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Piątkową galę Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu (WHCA) zorganizowano w hotelu Waldorf Astoria w Waszyngtonie, który do 2021 roku działał jako Trump International Hotel. W trakcie wydarzenia głos zabrał Donald Trump.

- Jest tu mnóstwo niezwykłych ludzi, wielu z nich lubię. Niektórych wcale nie lubię, ale większość darzę szacunkiem. Muszę powiedzieć, że wykonujecie świetną pracę, naprawdę znakomitą. I to dla mnie zaszczyt - powiedział do zgromadzonych na początku wystąpienia.

Trump na gali Stowarzyszenia Korespondentów. Wspomniał o kwietniowym ataku

Amerykański prezydent odniósł się do kwietniowej kolacji przerwanej z powodu próby ataku.

- Dziś spotykamy się ponownie, aby odpowiedzieć na ten haniebny atak z niezachwianą determinacją i pokazać, że w Ameryce nie poddajemy się przemocy politycznej. Nie możemy na to pozwolić. W naszym kraju wierzymy w wolność słowa. Rozwiązujemy nasze spory nie za pomocą kul, lecz poprzez otwartą i żywą debatę. I żaden obłąkany frajer z bronią nigdy tego nie zmieni - oświadczył.

- Ale podobnie jak moja prezydentura, za drugim razem zawsze jest lepiej. (...) A za trzecim razem będzie jeszcze lepiej... Tylko żartuję - kontynuował Trump.

Prezydent Stanów Zjednoczonych z przymrużeniem oka mówił też, że nie chciał założyć kamizelki kuloodpornej, bo to by go pogrubiło i że następna gala będzie nosiła jego imię. Zapowiedział, że za rok też weźmie udział w kolacji korespondentów.

Prezydent USA "spisał na straty" tradycyjne media

W dalszej części wystąpienia Donald Trump zmienił ton i zaczął obrażać dziennikarzy i polityków opozycji. Zarzucił mediom, że rozpowszechniają fałszywe informacje. Ocenił, że na sali zgromadziła się rekordowa liczba osób z "zespołem obsesyjnej niechęci do Trumpa". Dziennikarkę CNN Kaitlan Collins skrytykował za to, że "nigdy się nie uśmiecha".

Trump atakował też m.in. gubernatora Kalifornii, demokratę Gavina Newsoma, i po raz kolejny stwierdził, że dziennik "New York Times" upada. Powiedział ponadto, że jest "numerem jeden" na TikToku w USA i "spisał na straty" tradycyjne media.

- Ale mimo wszystkich kłopotów, jakie mi sprawiacie, a sprawiacie mi ich naprawdę mnóstwo, i wielu zmartwień, mam nadzieję, że wszyscy wiecie, iż bardziej niż ktokolwiek na tej sali wierzę w wolną prasę. Może nie całkiem... Dlatego jestem dumny z tego, że jestem najbardziej otwartym i transparentnym prezydentem w historii - oświadczył.

Donald Trump wspomniał o trzeciej kadencji. Wymowna czapka

- Ale nie macie pojęcia, jakie macie szczęście. Kiedy mnie już nie będzie, wszyscy zbankrutujecie. Wasz model biznesowy przestanie istnieć. Naprawdę. (...) Nie będzie już nikogo, o kim warto pisać. Nikt inny nikogo nie obchodzi - powiedział prezydent w trwającym ponad godzinę wystąpieniu.

Amerykański prezydent zapowiedział przy tym pół żartem, pół serio, że będzie ubiegał się o kolejną kadencję prezydencką i ponownie stwierdził, że wygrał wybory trzy, a nie dwa razy. Założył też czerwoną czapkę z napisem "Trump 2028".

Trump od lat podważa zaufanie do wyników wyborów, bezpodstawnie twierdząc, że jego przegrana w 2020 roku z demokratą Joe Bidenem była wynikiem fałszerstwa.

Donald Trump w czapce "Trump 2028" MANDEL NGAN AFP

Gala Stowarzyszenia Korespondentów. Poprzednie wydarzenie przerwała próba ataku na Trumpa

Przed piątkowym wydarzeniem ponad 500 głównie byłych i emerytowanych dziennikarzy oraz osiem organizacji zajmujących się wolnością prasy wezwało WHCA, aby środowisko przeciwstawiło się atakom administracji Trumpa na media - podała agencja AP.

Podobny apel do WHCA wystosowano także przed galą w kwietniu. Autorzy najnowszego wezwania podkreślają, że od tamtego czasu "ataki administracji na dziennikarzy i wolność prasy stały się jeszcze bardziej rażące".

Poprzednia kolacja, która odbyła się w hotelu Washington Hilton w Waszyngtonie 25 kwietnia, została przerwana po tym, gdy 31-letni Cole Allen usiłował wtargnąć do sali balowej z pistoletem i strzelbą, planując zabić prezydenta i członków jego gabinetu.

Mężczyzna został zatrzymany tuż za pierwszym punktem kontrolnym Secret Service. Według prokuratury podczas strzelaniny z funkcjonariuszami postrzelił jednego z nich w kamizelkę kuloodporną. Funkcjonariusz nie odniósł jednak poważnych obrażeń.

Cole Allen został oskarżony o próbę zabójstwa prezydenta, napaść na funkcjonariusza federalnego oraz przestępstwa związane z posiadaniem i używaniem broni. Grozi mu kara dożywocia.





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