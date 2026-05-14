W skrócie Mężczyzna oskarżony o usiłowanie zabójstwa uciekł z sądu w Ponte de Sor, a w ucieczce miało pomagać kilkudziesięciu jego krewnych.

Ucieczka została utrudniona przez tłum, który blokował funkcjonariuszy. Pojawiły się doniesienia o potencjalnym udziale adwokata.

Najwyższa Rada Sądownictwa poinformowała, że zgłaszano wcześniej problemy z bezpieczeństwem sądów w tym regionie i rekomendowano zwiększenie zabezpieczeń.

Zdarzenie miało miejsce w środę po południu w Ponte de Sor (dystrykt Portalegre, centralna część Portugalii).

Według relacji żandarmerii 37-latek poprosił o możliwość skorzystania z łazienki, po czym, udając się w jej kierunku, odepchnął pilnujących go funkcjonariuszy i rzucił się do ucieczki.

Ujęcie zbiega, jak twierdzą świadkowie, było trudne, gdyż wmieszał się w tłum kilkudziesięciu krewnych, a następnie oddalił się w nieznanym kierunku.

Uciekł z portugalskiego sądu. Wykorzystał obecność krewnych

Na nagraniach wyemitowanych przez telewizję CMTV słychać strzały oddawane przez funkcjonariuszy, a także ludzi uciekających w popłochu spod gmachu sądu.

Według stacji zbiegowi pomógł m.in. fakt, że goniących go funkcjonariuszy na korytarzu sądu zatrzymało ponad dwudziestu bliższych i dalszych krewnych oskarżonego. Na nagraniu słychać ich krzyki: "Uciekaj!", "Chowaj się!", "To mój kuzyn!".

Portugalska telewizja przypuszcza, że w zdarzenie zamieszany może być również adwokat - był on ostatnią osobą, z którą przed brawurową ucieczką rozmawiał oskarżony.

Oświadczenie portugalskiej Najwyższej Rady Sądownictwa. Sygnalizowano niedostateczne zabezpieczenia

Najwyższa Rada Sądownictwa wyjaśniła w oświadczeniu przesłanym do RTP, że w ostatnich miesiącach wystąpiło "kilka epizodów zakłóceń i agresji związanych z obecnością rywalizujących grup w sądach okręgowych oraz sytuacje wymagające nawet interwencji policji".

W kwietniu władze dystryktu Portalegre poprosiły o ocenę zabezpieczeń stosowanych w sądach, w tym o możliwość wzbogacenia ich dodatkowymi bramkami z wykrywaczami metali czy systemem rozpoznawania twarzy. Nie wiadomo jednak, czy podjęto jakiekolwiek działania w odpowiedzi na zgłaszane obawy.

Źródła: RTP, Correio da Manha, CMTV

