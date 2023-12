Córka 62-letniego mężczyzny, Michelle Miller, która urodziła się trzy miesiące po jego aresztowaniu, powiedziała gazecie "The Democrat and Chronicle", że nigdy nie widziała ojca poza więzieniem.

- To będą moje pierwsze urodziny, moje pierwsze Święta Bożego Narodzenia i mój pierwszy Nowy Rok z ojcem poza zakładem karnym. (...) Dzisiaj jest pierwszy dzień, w którym kiedykolwiek doświadczyłam radości. To jest jak sen - podkreśliła.

Pełniący obowiązki sędziego stanowego Sądu Najwyższego Stephen Miller uchylił w zeszłym tygodniu wyrok skazujący w 1986 roku Rhynesa za morderstwo. Dwóch kluczowych świadków, którzy wcześniej przebywali z nim w więzieniu, odwołało bowiem obciążające go zeznania.

Prokuratorzy chcieli wycofać zarzuty, nie zgadzał się sędzia

Rhynes stanął pod zarzutem zabiciem dwóch osób podczas nieudanego napadu w 1984 roku w restauracji Rico’s w Rochester. Policja podała, że był jednym z trzech zamaskowanych bandytów, którzy weszli do restauracji i zażądali pieniędzy z sejfu. Doszło do bójki, w wyniku której właściciel restauracji i jeden z klientów zostali zastrzeleni, zanim napastnicy uciekli z pustymi rękami.

Według "The Democrat and Chronicle" materiał przeciwko Rhynesowi był słaby; zbrodni nie potwierdzały ślady DNA, odciski palców ani świadkowie. Prokuratorzy byli wówczas gotowi wycofać zarzuty, ale prowadzący wówczas rozprawę sędzia nakłonił ich do kontynuowania procesu.