Oskarżenia w stronę Rosji. Pieskow odpowiada

Oprac.: Joanna Mazur Świat

W niedzielę obywatele Turcji przystąpią do głosowania. Na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi główny rywal Recepa Tayyipa Erdogana, Kemal Kilicdaroglu, zwrócił się z apelem do "rosyjskich przyjaciół", których oskarżył o ingerencję w wybory. Jak przekazał w mediach społecznościowych, "jeśli chcecie, aby nasza przyjaźń trwała po 15 maja, trzymajcie ręce z dala od państwa tureckiego". Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odnosząc się do tych doniesień stwierdził, że "jeśli ktoś przedstawił takie informacje, to jest kłamcą", a "Rosja nie ingeruje w sprawy wewnętrzne innych państw".

Zdjęcie Kemal Kilicdaroglu oskarża Rosję o ingerencję w wybory. Kreml zaprzecza / EREN BOZKURT / ANADOLU AGENCY / NATALIA KOLESNIKOVA / AFP