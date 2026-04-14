Oskarżają Szijjarto o niszczenie dokumentów MSZ Węgier. Wystosowano apel
Politycy Tiszy oskarżają węgierskiego ministra spraw zagranicznych Petera Szijjarto o niszczenie dokumentów po przegranych wyborach parlamentarnych. "Wczoraj i dziś z kilku źródeł MSZ napływały poważne wiadomości" - przekazała Anita Orban, wskazywana jako następczyni Szijjarto. Wcześniej podobne zarzuty kierował w stronę polityka Peter Magyar, szef zwycięskiej formacji, odczytując poufną notatkę.
W skrócie
- Anita Orban oraz Peter Magyar przekazali, że według źródeł w MSZ Węgier minister Peter Szijjarto i jego współpracownicy mieli niszczyć dokumenty po przegranych wyborach parlamentarnych.
- Politycy Tiszy wystosowali apel o natychmiastowe zaprzestanie niszczenia dokumentów oraz nieusuwanie danych z elektronicznych systemów rejestracji.
- MSZ Węgier oraz Peter Szijjarto nie odpowiedzieli na zarzuty dotyczące niszczenia dokumentów.
Według źródeł, na które powołuje się Anita Orban, otoczenie obecnego premiera Viktora Orbana zaczęło niszczyć dokumenty rządowe w MSZ Węgier związane m.in. z sankcjami wobec Rosji. "To jest po prostu niedopuszczalne" - napisała w mediach społecznościowych.
Szijjarto niszczy dokumenty? Oskarżenia w stronę szefa MSZ Węgier
"Pilnie apelujemy do ministra Petera Szijjarto i jego kolegów o natychmiastowe zaprzestanie niszczenia wszystkich dokumentów. Ponadto dane ani dokumenty nie powinny być usuwane z żadnego elektronicznego systemu rejestracji danych" - przestrzegła potencjalna przyszła członkini rządu Petera Magyara.
Polityk Tiszy dodała również, że każdy, kto przyczyni się do usuwania dokumentacji, będzie traktowany jako przestępca. Zapewniła przy tym osoby pracujące w podmiotach państwowych, że nie muszą się już bać, ponieważ "od teraz nie mogą doznać krzywdy za odmowę wypełnienia bezprawnego nakazu".
"Oprócz powyższego prosimy również kierownictwo resortu spraw zagranicznych, aby w tym okresie przejściowym nie podejmować decyzji pracowniczych o zwolnieniu i wydaleniu" - zaapelowała, wskazując na bezzasadność takich działań względem prawa.
Magyar odczytał poufną notatkę. Szijjarto pod lupą
Na konferencji prasowej w poniedziałek Peter Magyar, którego partia zwyciężyła niedzielne wybory na Węgrzech, odczytał notatkę z informacjami na temat szefa MSZ Petera Szijjarto.
- Właśnie otrzymałem informację, podzielę się nią z wami. Wielu ludzi sądziło, że węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto zniknął, ponieważ wczoraj nie widziano go podczas przemówienia Viktora Orbana - powiedział Magyar.
- Dziś (w poniedziałek - red.) o godz. 10 pojawił się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i od tamtej pory on i jego najbliżsi współpracownicy niszczą dokumenty związane z materiałami sankcyjnymi - poinformował lider Tiszy. Doniesienia te - jak tłumaczył Magyar - przekazali sympatycy jego partii w ministerstwie.
Magyar dodał, że "to właśnie dzieje się teraz na Węgrzech" i od kilku dni wiadomo o rozpoczętym niszczeniu dokumentów nie tylko w państwowych resortach, ale także "w innych instytucjach powiązanych z elitami Orbana".
Zarzuty o niszczenie dokumentów są istotne, ponieważ Węgry pod wodzą Viktora Orbana blokowały lub opóźniały sankcje wobec Rosji i w niektórych obszarach utrzymywały bliższe relacje z Moskwą niż innymi krajami Unii Europejskiej. Węgierskie MSZ i Peter Szijjarto nie odpowiedzieli na oskarżenia.
Źródła: Nepszava, HVG