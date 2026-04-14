W skrócie Anita Orban oraz Peter Magyar przekazali, że według źródeł w MSZ Węgier minister Peter Szijjarto i jego współpracownicy mieli niszczyć dokumenty po przegranych wyborach parlamentarnych.

Politycy Tiszy wystosowali apel o natychmiastowe zaprzestanie niszczenia dokumentów oraz nieusuwanie danych z elektronicznych systemów rejestracji.

MSZ Węgier oraz Peter Szijjarto nie odpowiedzieli na zarzuty dotyczące niszczenia dokumentów.

Według źródeł, na które powołuje się Anita Orban, otoczenie obecnego premiera Viktora Orbana zaczęło niszczyć dokumenty rządowe w MSZ Węgier związane m.in. z sankcjami wobec Rosji. "To jest po prostu niedopuszczalne" - napisała w mediach społecznościowych.

Szijjarto niszczy dokumenty? Oskarżenia w stronę szefa MSZ Węgier

"Pilnie apelujemy do ministra Petera Szijjarto i jego kolegów o natychmiastowe zaprzestanie niszczenia wszystkich dokumentów. Ponadto dane ani dokumenty nie powinny być usuwane z żadnego elektronicznego systemu rejestracji danych" - przestrzegła potencjalna przyszła członkini rządu Petera Magyara.

Polityk Tiszy dodała również, że każdy, kto przyczyni się do usuwania dokumentacji, będzie traktowany jako przestępca. Zapewniła przy tym osoby pracujące w podmiotach państwowych, że nie muszą się już bać, ponieważ "od teraz nie mogą doznać krzywdy za odmowę wypełnienia bezprawnego nakazu".

"Oprócz powyższego prosimy również kierownictwo resortu spraw zagranicznych, aby w tym okresie przejściowym nie podejmować decyzji pracowniczych o zwolnieniu i wydaleniu" - zaapelowała, wskazując na bezzasadność takich działań względem prawa.

Magyar odczytał poufną notatkę. Szijjarto pod lupą

Na konferencji prasowej w poniedziałek Peter Magyar, którego partia zwyciężyła niedzielne wybory na Węgrzech, odczytał notatkę z informacjami na temat szefa MSZ Petera Szijjarto.

- Właśnie otrzymałem informację, podzielę się nią z wami. Wielu ludzi sądziło, że węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto zniknął, ponieważ wczoraj nie widziano go podczas przemówienia Viktora Orbana - powiedział Magyar.

- Dziś (w poniedziałek - red.) o godz. 10 pojawił się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i od tamtej pory on i jego najbliżsi współpracownicy niszczą dokumenty związane z materiałami sankcyjnymi - poinformował lider Tiszy. Doniesienia te - jak tłumaczył Magyar - przekazali sympatycy jego partii w ministerstwie.

Magyar dodał, że "to właśnie dzieje się teraz na Węgrzech" i od kilku dni wiadomo o rozpoczętym niszczeniu dokumentów nie tylko w państwowych resortach, ale także "w innych instytucjach powiązanych z elitami Orbana".

Zarzuty o niszczenie dokumentów są istotne, ponieważ Węgry pod wodzą Viktora Orbana blokowały lub opóźniały sankcje wobec Rosji i w niektórych obszarach utrzymywały bliższe relacje z Moskwą niż innymi krajami Unii Europejskiej. Węgierskie MSZ i Peter Szijjarto nie odpowiedzieli na oskarżenia.

Źródła: Nepszava, HVG

