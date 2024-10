Oskar miesza szyki Putinowi. Kolejny nieobecny na BRICS

Oskar dotarł nad kubańskie wybrzeże w niedzielę wieczorem, jako huragan pierwszej kategorii , niosący wiatr o prędkości do około 130 km/h . Jak poinformował prezydent Diaz-Canel, żywioł spowodował poważne zniszczenia we wschodniej prowincji Guantanamo. Z tego powodu przywódca odwołał swój udział w szczycie przygotowanym przez dyktatora Rosji .

Huragan Oskar przeszedł przez Kubę

"Po otrzymaniu i przyjęciu zaproszenia do udziału w szczycie przywódców państw BRICS w Kazaniu zdecydowałem pozostać w kraju , by wspólnie z obywatelami stawić czoła kryzysowi energetycznemu, wzmocnionemu przez uderzenie Oskara" - napisał Miguel Diaz-Canel na swoim profilu w serwisie X.

Prezydent Kuby ogłosił, że huragan spowodował śmierć co najmniej sześciu osób . Możliwe jednak, że ofiar będzie więcej, ponieważ akcja ratunkowa trwa, a do niektórych doświadczonych przez żywioł miejsc wciąż nie da się dotrzeć.

W jednym z wpisów Diaz-Canel poinformował, że w prowincji Guantanamo do " bezprecedensowych powodzi " doszło między innymi w miejscowościach Baracoa , Maisí i Imías .

Kubie brakowało prądu

W piątek na wyspie doszło do potężnej awarii sieci energetycznej, która pozbawiła dostępu do prądu milionów Kubańczyków . Przez trzy dni z rzędu elektryczności nie miała większość z 10 mln obywateli Kuby.

Naprawa uszkodzeń była bardzo żmudna, a w jej trakcie dochodziło do kolejnych awarii. Łącznie sieć energetyczna w kraju wyłączała się czterokrotnie. Nadejście huraganu jeszcze bardziej utrudniło prace służbom. Pomoc w naprawie uszkodzeń oferowały Kubie Kolumbia , Meksyk , Wenezuela i Rosja.

Minister energetyki i górnictwa Vicente de la O Levy na niedzielnej konferencji prasowej zapewnił, że do wtorku dostawy prądu do wszystkich miejsc powinny zostać przywrócone, jednak problem wciąż nie został całkowicie rozwiązany. W poniedziałek prezydent Diaz-Canel informował, że dostawy przywrócono do 36 proc. odbiorców.