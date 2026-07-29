W skrócie 17-letni ratownik Denis z Torvaianicy przeprowadził osiem akcji ratunkowych jednego dnia podczas obowiązywania zakazu kąpieli na plaży.

Jego postawa zdobyła uznanie w mediach społecznościowych i wśród włoskich internautów, którzy postulowali o przyznanie mu wyróżnienia.

Włoskie media, opisując wydarzenia, zaapelowały o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą i nienaruszanie czerwonej flagi.

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Do zdarzeń doszło w niedzielę na wybrzeżu regionu Lacjum. Jak opisują włoskie media, w tym portal RomaToday, na plaży obowiązywała czerwona flaga oznaczająca zakaz wchodzenia do wody z powodu wysokich fal i niebezpiecznych warunków na morzu. Mimo wyraźnych ostrzeżeń wiele osób zdecydowało się na kąpiel.

Denis, 17-letni uczeń liceum im. Mikołaja Kopernika w Pomezii, podczas wakacji pracuje jako ratownik wodny w Torvaianicy. Tego dnia osiem razy wskakiwał do morza, aby ratować kolejnych plażowiczów, narażając przy tym własne życie. Według włoskiej prasy wszystkim udało się bezpiecznie wrócić na brzeg.

Włochy. Viralowy wpis wywołał falę komentarzy i pochwał

Historia nastolatka zyskała ogromny rozgłos po publikacji wpisu na Facebooku autorstwa Genny Dani. Post, napisany w dialekcie rzymskim, szybko stał się viralem. Autor nie tylko wychwalał postawę młodego ratownika, ale również ostro skrytykował osoby lekceważące zakazy.

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"Chłopak o imieniu Denis pracuje w wakacje, żeby uczciwie zarobić, a zamiast mieć spokój musi przeprowadzić osiem akcji ratunkowych jedna po drugiej, bo wy nie macie za grosz rozumu. Osiem! Czy wy w ogóle zdajecie sobie z tego sprawę, czy nie?" - czytamy.

Internauci: Zasługuje na złoty medal za odwagę

Pod wpisami pojawiły się setki komentarzy wyrażających uznanie dla 17-latka. Wielu internautów podkreślało, że jego postawa zasługuje na oficjalne wyróżnienie.

"Chłopak zasługuje na złoty medal za odwagę w cywilu. I wcale nie żartuję" - napisał jeden z użytkowników. Inny komentował: "Właściwie to już nie jest warte zachodu, bo ludzie są coraz głupsi", odnosząc się do osób, które zdecydowały się wejść do morza mimo obowiązujących ostrzeżeń.

Pojawiły się także relacje osób obserwujących pracę młodego ratownika w kolejnych dniach. Jeden z internautów opisał, że Denis przez cały czas pozostawał skoncentrowany na swojej pracy.

"Morze było trochę wzburzone, ale nie za bardzo. On jednak nie spuszczał wzroku z horyzontu. Co jakiś czas gwizdał, żeby kogoś zawołać. Nigdy się nie rozpraszał, nawet na chwilę, nawet telefonem komórkowym, jak wszyscy inni. Cóż mogę powiedzieć: gratulacje, chłopcze. Jesteś wartością dodaną dla tej małej plaży" - napisał autor wpisu.

Włoskie media ponawiają apel o rozsądek nad wodą

Włoskie media, opisując historię Denisa, zwracają uwagę nie tylko na jego odwagę, ale również na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Wraz z publikacjami o bohaterskim ratowniku ponowiono apele do plażowiczów, by nie ignorowali czerwonej flagi i poleceń służb.

Jak przypominają lokalne media, wybrzeże w Torvaianicy jest popularnym miejscem wypoczynku tysięcy mieszkańców Rzymu i turystów. Piaszczyste plaże oraz łagodne zejście do morza sprawiają, że miejsce uchodzi za bezpieczne, jednak podczas silnego wzburzenia wody warunki mogą stać się wyjątkowo niebezpieczne.

O tym, jak poważne może być lekceważenie ostrzeżeń, przekonało się osiem osób uratowanych przez 17-letniego ratownika.

Źródła: RomaToday, Facebook





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