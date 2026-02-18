"Osiągnięto przełom". Niemcy triumfują, 73-latek z Polski schwytany

Dawid Szczyrbowski

73-latek z Polski wpadł w ręce niemieckich służb. Nasz rodak w ciągu 12 lat miał dokonać u naszych zachodnich sąsiadów około 50 włamań. Mężczyzna działał według stałego schematu i pozostawał nieuchwytny. Do zatrzymania doszło dzięki współpracy z polskim służbami. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie tymczasowym.

Dwóch niemieckich policjantów w mundurach stoi na miejskiej ulicy, odwróceni tyłem, na kurtkach widoczny napis 'Polizei', otoczenie miejskie, bruku i niewyraźnych sylwetek w tle.
Seria włamań w Niemczech. 73-letni Polak zatrzymany. Zdj. ilustracyjneROMAIN DOUCELINAFP

W skrócie

  • Polak w wieku 73 lat został aresztowany przez niemieckie służby po serii około 50 włamań na terenie kilku landów.
  • Przełom w śledztwie nastąpił dzięki zabezpieczeniu śladów DNA i odcisków palców po włamaniu w Möckmühl w listopadzie 2025 roku.
  • Zatrzymanie miało miejsce podczas współpracy polsko-niemieckiej, a 73-latek trafił do aresztu tymczasowego.
73-latek z Polski stał się bohaterem niemieckich mediów. Nasz rodak przez 12 lat miał dokonać serii około 50 włamań na terenie różnych landów.

"Policja Kryminalna w Heilbronn odniosła znaczący sukces w śledztwie. Aresztowano włamywacza działającego w wielu regionach" - takim nagłówkiem opatrzył swój artykuł portal Tag24. "Osiągnięto przełom" - zaznaczył autor tekstu.

Kluczowe dla rozwiązania sprawy okazało się włamanie z listopada 2025 roku w Möckmühl.

Działający na miejscu funkcjonariusze pobrali ślady DNA i odciski palców. Te były zgodne z dowodami zabezpieczonymi podczas innego włamania w Tauberbischofsheim.

    Niemcy. 73-latek z Polski w rękach służb

    73-letni Polak miał działać według pewnego schematu, który śledczy rozpracowali w toczącym się kilkanaście lat postępowaniu.

    Nasz rodak za każdym razem podróżował do Niemiec z Polski, a włamań dokonywał w zimowe miesiące. Jako swoją kwaterę często wybierał to samo mieszkanie w Dolnej Frankonii.

    Stamtąd rozpoczynał swoje napady, które objęły sześć krajów związkowych. Chodzi m.in. o Hesję, Bawarię i Badenię-Wirtembergię.

    Do zatrzymania doszło w ramach transgranicznej współpracy polskich i niemieckich służb. 73-latek został zatrzymany w drodze do granicy. Obecnie przebywa w areszcie tymczasowym.

    Źródło: Tag24

