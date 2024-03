Oscary 2024. "Oppenheimer" liderem

Zdjęcia do "Strefy interesów" powstały w całości w Polsce, a jedną z producentek była jedną z producentek była Ewa Puszczyńska .

Oscary 2024. Dwie statuetki dla "Strefy interesów"

Również polska producentka "Strefy interesów" nie kryła radości. "Popłakałam się z radości po prostu. To jest wspaniałe uczucie. Mimo, że wydawałoby się, że już wszelkie takie przeżycia mam za sobą, a jednak nie" - przekazała Ewa Puszczyńska chwilę po przyznaniu nagrody.

"20 dni w Mariupolu" najlepszym dokumentem. Poruszający moment

Podczas tegorocznych Oscarów nie zabrakło także poruszających momentów. Jednym z nich było przyznanie statuetki za najlepszy dokument "20 dniom w Mariupolu" w reżyserii Mstyslava Chernova. Twórca podkreślił, że to "pierwszy Oscar w historii Ukrainy ".

- Jestem zaszczycony, ale zapewne będę pierwszym reżyserem stojącym na tej scenie, który powie, że chciałby nigdy nie nakręcić tego filmu . Chciałbym, żeby Rosja nigdy nie zaatakowała Ukrainy i nie okupowała naszych miast. Oddałbym całe to uznanie, jakiego doświadczam, byleby Rosja nie zabijała dziesiątek tysięcy Ukraińców - mówił.

Reżyser i scenarzysta podkreślił także, że chce, aby uwolniono wszystkich zakładników, jednak zdaje sobie sprawę, że "nie zmieni historii i przeszłości". - Jesteście najbardziej utalentowanymi ludźmi na świecie. Możecie zadbać o to, żeby historię opowiadano jak należy i prawda zwyciężyła. I żeby mieszkańcy Mariupolu i ci, co oddali swe życie, nigdy nie zostali zapomnieni. Bo kino tworzy wspomnienia, a wspomnienia tworzą historię - zwrócił się ze sceny Mstyslav Chernov do zebranych.