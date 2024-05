Skargę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu złożyli: Mikołaj Pietrzak , prawnik i prezes Izby Adwokackiej w Warszawie, prawniczka i działaczka społeczna Dominika Bychawska-Siniarska , dzisiaj z Prague Civil Society, prawnik Wojciech Klicki , dzisiaj z Fundacji Panoptykon, Barbara Grabowska-Moroz , prawniczka z Instytutu Demokracji Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego i Katarzyna Szymielewicz , prawniczka i współzałożycielka Fundacji Panoptykon.

Skarga dotyczyła polskich przepisów z 2016 roku, zezwalających służbom, m.in. na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi, na tajną inwigilację i zatrzymywanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych i cyfrowych, w tym smsów czy maili , do potencjalnego wykorzystania przez organy krajowe.

Wyrok Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Chodzi o inwigilację przez służby

Skarżący, biorąc pod uwagę swą działalność zawodową i publiczną, uznali za bardzo prawdopodobne, że byli poddawani inwigilacji. W swojej skardze podnieśli m.in. że polskie przepisy zezwalały funkcjonariuszom na monitorowanie ich połączeń telekomunikacyjnych i gromadzenie danych bez ich wiedzy. Ponadto - zdaniem skarżących - służby nie były zobowiązane do informowania ich o prowadzonym nadzorze, nawet po jego zakończeniu, co jest niezgodne z konstytucją i uniemożliwiało im złożenie skargi do sądu.