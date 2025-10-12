W skrócie Grupa orek zaatakowała i zatopiła jacht z pięcioosobową rodziną przy wybrzeżu Peniche.

Załogę, w tym troje dzieci, uratowały portugalskie służby ratownictwa morskiego oraz miejscowi rybacy.

W ostatnich tygodniach doszło do kilku podobnych ataków orek na jednostki pływające u wybrzeży Portugalii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak podały w sobotę portugalskie służby ratownicze, pierwszy z pomocą członkom załogi zatopionego jachtu przybył kuter rybacki. Z jednostki tej zostali oni następnie przetransportowani helikopterem portugalskich sił powietrznych na ląd.

W akcji ratowniczej wzięły udział dodatkowo fregata portugalskiej marynarki wojennej oraz statek ratowniczy policji morskiej.

Z komunikatu portugalskiej armii wynika, że uratowanymi są członkowie pięcioosobowej rodziny, w tym troje dzieci. Są oni obywatelami Francji i Portugalii. "Ich jacht został zaatakowany i zatopiony przez grupę orek. Do czasu przybycia kutra rybackiego oczekiwali oni na pomoc w pontonie ratowniczym" - podała portugalska armia.

Portugalia. Seria ataków orek na statki

Od początku września u brzegów Portugalii doszło do kilkunastu ataków orek na jednostki pływające. Po jednym z nich, u brzegów aglomeracji Lizbony, doszło do zatopienia jachtu. Jego załoga wcześniej opuściła pokład zabrana przez znajdującą się w pobliżu inną jednostkę.

Naukowcom nie udaje się wciąż jednoznacznie wyjaśnić narastającego od kilku lat zjawiska ataków orek na jednostki pływające u brzegów Półwyspu Iberyjskiego.

Flotylla Sumud była wycieczką? Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń" o słowach Grabca Polsat News Polsat News