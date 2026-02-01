Orkan Kristin zbiera śmiertelnie żniwo. Stan klęski żywiołowej w kraju UE
Portugalia wprowadziła stan klęski żywiołowej w 60 gminach - to efekt uderzenia w wybrzeże kraju orkanu Kristin. Władze potwierdziły, że nie żyje co najmniej osiem osób. Na ulicach zalegają połamane drzewa, słupy energetyczne i przeniesione przez wiatr metalowe konstrukcje. Do uprzątnięcia zniszczeń wysłano żołnierzy piechoty i marynarki wojennej.
W skrócie
- W dystrykcie Leiria w Portugalii zginęli dwaj mężczyźni, a liczba ofiar orkanu Kristin w kraju wzrosła do ośmiu.
- Blisko 190 tysięcy gospodarstw domowych w Portugalii pozostaje bez prądu, a kilkaset tysięcy mieszkańców nie ma dostępu do energii i wody.
- Na terenie 60 gmin Portugalii ogłoszono stan klęski żywiołowej z powodu silnych wichur, których prędkość sięgała 180 km/h.
Według informacji przekazanej przez portugalskie władze kolejnymi ofiarami kataklizmu są dwaj mężczyźni, którzy zginęli na terenie dystryktu Leiria, na środkowym zachodzie kraju.
W sumie liczba ofiar wynosi osiem, a poszkodowanych jest ponad 400 - przekazał w sobotę późnym wieczorem rząd premiera Luisa Montenegro. Bilans nie jest ostateczny.
Region Leirii odwiedził w sobotę prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa, potwierdzając bardzo trudną sytuację mieszkańców, których kilkaset tysięcy zostało pozbawionych wskutek kataklizmu prądu i wody.
Orkan Kristin uderzył w Portugalii. 190 tys. gospodarstw domowych bez prądu
W sumie w sobotę wieczorem w Portugalii bez energii elektrycznej było blisko 190 tysięcy gospodarstw domowych, z których najwięcej w dystrykcie Leiria.
W sobotę do zespołów ratowniczych obrony cywilnej dołączyły jednostki złożone z żołnierzy portugalskiej piechoty oraz marynarki wojennej. Ich głównym zadaniem jest udrażnianie tras, na których zalegają połamane drzewa, słupy i metalowe struktury.
W dalszym ciągu kilkadziesiąt dróg, głównie w środkowej i północnej części Portugalii, znajduje się pod wodą.
Stan klęski żywiołowej w Portugalii. Pojawiło się nowe zagrożenie
Meteorolodzy z Portugalskiego Instytutu Morza i Atmosfery (IPMA) ostrzegli w sobotę, że sytuacja w kraju może pogorszyć się wraz ze spodziewanymi opadami deszczu, które pojawią na początku tygodnia.
W czwartek rząd Portugalii ogłosił stan klęski żywiołowej na terenie 60 gmin doświadczonych wskutek silnych wichur, których prędkość miejscami dochodziła do blisko 180 km/h.