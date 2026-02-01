W skrócie W dystrykcie Leiria w Portugalii zginęli dwaj mężczyźni, a liczba ofiar orkanu Kristin w kraju wzrosła do ośmiu.

Blisko 190 tysięcy gospodarstw domowych w Portugalii pozostaje bez prądu, a kilkaset tysięcy mieszkańców nie ma dostępu do energii i wody.

Na terenie 60 gmin Portugalii ogłoszono stan klęski żywiołowej z powodu silnych wichur, których prędkość sięgała 180 km/h.

Według informacji przekazanej przez portugalskie władze kolejnymi ofiarami kataklizmu są dwaj mężczyźni, którzy zginęli na terenie dystryktu Leiria, na środkowym zachodzie kraju.

W sumie liczba ofiar wynosi osiem, a poszkodowanych jest ponad 400 - przekazał w sobotę późnym wieczorem rząd premiera Luisa Montenegro. Bilans nie jest ostateczny.

Region Leirii odwiedził w sobotę prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa, potwierdzając bardzo trudną sytuację mieszkańców, których kilkaset tysięcy zostało pozbawionych wskutek kataklizmu prądu i wody.

Orkan Kristin uderzył w Portugalii. 190 tys. gospodarstw domowych bez prądu

W sumie w sobotę wieczorem w Portugalii bez energii elektrycznej było blisko 190 tysięcy gospodarstw domowych, z których najwięcej w dystrykcie Leiria.

Orkan Kristin uderzył w Portugalii. Na wybrzeżu odnotowano kilkumetrowe fale RAURINO MONTEIRO AFP

W sobotę do zespołów ratowniczych obrony cywilnej dołączyły jednostki złożone z żołnierzy portugalskiej piechoty oraz marynarki wojennej. Ich głównym zadaniem jest udrażnianie tras, na których zalegają połamane drzewa, słupy i metalowe struktury.

W dalszym ciągu kilkadziesiąt dróg, głównie w środkowej i północnej części Portugalii, znajduje się pod wodą.

Stan klęski żywiołowej w Portugalii. Pojawiło się nowe zagrożenie

Meteorolodzy z Portugalskiego Instytutu Morza i Atmosfery (IPMA) ostrzegli w sobotę, że sytuacja w kraju może pogorszyć się wraz ze spodziewanymi opadami deszczu, które pojawią na początku tygodnia.

W czwartek rząd Portugalii ogłosił stan klęski żywiołowej na terenie 60 gmin doświadczonych wskutek silnych wichur, których prędkość miejscami dochodziła do blisko 180 km/h.

