W skrócie Litwa wprowadza program szkoleniowy z obsługi i budowy dronów dla dzieci i dorosłych.

Inicjatywa ma na celu przygotowanie społeczeństwa na potencjalne zagrożenia ze strony Rosji.

Planowane jest uruchomienie dziewięciu centrów szkoleniowych do 2028 roku, a na realizację programu przeznaczono 3,3 mln euro.

Litewski rząd ogłosił we wtorek nowy program szkoleniowy z obsługi dronów, w który zaangażują się zarówno Ministerstwo Obrony, jak i Ministerstwo Edukacji.

Celem inicjatywy jest przeszkolenie ponad 22 tys. osób - w tym 7 tys. dzieci i 15,5 tys. dorosłych - w ramach "rozszerzenia cywilnego szkolenia oporu".

Litwa będzie szkolić dzieci z obsługi dronów. "Poprzez gry i eksperymenty"

Szkolenia będą dostosowane do wieku uczestników. Uczniowie klas 3-4 (8-10 lat) mają uczyć się budowy i pilotażu prostych dronów, starsi uczniowie - podstaw programowania i pilotowania w pomieszczeniach, natomiast młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych będzie projektować w 3D części dronów i konstruować zaawansowane modele FPV.

Minister obrony Dovilė Šakalienė zapowiedziała, że pierwsze centra kontroli dronów zostaną otwarte we wrześniu w Jonavie, Tauragach i Kiejdanach, a do 2028 roku powstanie kolejnych sześć ośrodków w innych regionach kraju. Szkolenia będą prowadzone przez Litewski Związek Strzelecki oraz Litewską Agencję Edukacji Nieformalnej.

- Najmłodsi uczestnicy będą zdobywać wiedzę poprzez gry i eksperymenty, starsi nauczą się programowania i sterowania dronami, a uczniowie szkół średnich i wyższych - projektowania i konstruowania - powiedział wiceminister obrony Tomas Godliauskas.

Kraje Bałtyckie obawiają się zagrożenia ze strony Rosji. Litwa stawia na drony

Program jest częścią szerszej strategii bezpieczeństwa państwa, w której technologia dronów odgrywa coraz większą rolę. Bezzałogowe statki powietrzne są już wykorzystywane przez Litwę m.in. do monitorowania granicy po incydentach z lipca, gdy dwa podejrzane rosyjskie drony przekroczyły granicę z Białorusią.

Litwa, podobnie jak sąsiednie Estonia i Łotwa, pozostaje w stanie podwyższonej gotowości od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W środę estońskie władze wydaliły rosyjskiego dyplomatę, zarzucając mu ingerencję w wewnętrzne sprawy państwa.

Na realizację programu szkoleniowego Litwa przeznaczy 3,3 mln euro. Pieniądze zostaną wydane na zakup dronów do lotów w pomieszczeniach i na zewnątrz, systemów sterowania, transmisji wideo oraz mobilnej aplikacji do nauki obsługi UAV.

Źródło: "The Guardian"

