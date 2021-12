"Chrześcijanie różnych wyznań nie godzą się na 'wybiórcze traktowanie' przyjeżdżających i protestują przeciwko 'dyskryminacji' chrześcijańskich pielgrzymów przez władze Izraela" - powiedział agencji AP Wadie Abunassar, działacz chrześcijański i doradca w sprawie organizacji pielgrzymek.



Chrześcijanie z Izraela o "dyskryminacji"

"Taka rasistowska dyskryminacja nigdy i w żadnej formie nie powinna mieć miejsca" - powiedział Abunassar w miniony czwartek i wezwał władze Izraela "do równego traktowania wszystkich, którzy chcą wjechać, bez dyskryminowania innych religii" - cytuje agencję Katolicka Agencja Informacyjna.



Inny przedstawiciel Kościoła katolickiego, pragnący zachować anonimowość, powiedział AP, że jego "Kościół jest 'zaszokowany' tą decyzja izraelskiego rządu i wraz z innymi wyznaniami zaapelował do izraelskiego Ministerstwa Turystyki o zezwolenie na wjazd pielgrzymom chrześcijańskim w czasie świąt".



Chodzi o zezwolenie obcokrajowcom na wjazd do Izraela w czasie Bożego Narodzenia. Zezwolenia takie otrzymują po spełnieniu wymagań Żydzi z całego świata. Dla pozostałych turystów i pielgrzymów zgody zostały cofnięte.

Premier Izraela: Szczepcie swoje dzieci, bo nadciąga Omikron



Izraelskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń na wjazd do kraju odpowiedziało na zarzuty, że "kontynuuje politykę odmowy udzielania zgody obcokrajowcom". Przypomniano, że wyjątki dotyczą m.in. programu "Birthright", który zezwala na przyjazdy do Izraela głównie młodym Żydom mieszkającym w USA i w innych krajach. Turyści tacy muszą się wykazać dowodem szczepienia na COVID-19.



Zakaz podróży do Izraela dla części krajów

W niedzielę premier Izraela Naftali Bennett oświadczył, że w kraju rozpoczęła się piąta fala epidemii koronawirusa. Szef rządu zarekomendował pracę z domu oraz namawiał do szczepienia dzieci. - Omikron nadciąga. Za trzy, cztery tygodnie nie będzie żadnych wątpliwości co do tego - stwierdził Bennett.



W niedzielę izraelskie ministerstwo zdrowia zarekomendowało, żeby dziesięciu państwom nadać status czerwony, tj. objąć zakazem podróży. Ostatecznie zakaz dotyczący USA, Kanady, Włoch, Belgii, Węgier, Maroka, Portugalii, Szwajcarii i Turcji wejdzie w życie w nocy z wtorku na środę. Decyzja związana jest z obawami dotyczącymi wariantu koronawirusa Omikron.



Z zakazu zwolnione będą osoby, które uzasadnią przed specjalną komisją konieczność swojej podróży - wyjaśnił dziennik "Jerusalem Post". Po powrocie do kraju każdy podróżny będzie musiał poddać się co najmniej siedmiodniowej kwarantannie bez względu na to czy był zaszczepiony czy też nie - dodano.



W Izraelu odnotowano do wtorku 175 przypadków wariantu Omikron koronawirusa, 40 z nich zarejestrowano w niedzielę - podał "Times of Israel".