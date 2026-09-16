W skrócie Szefowa Komisji Europejskiej ogłosiła propozycję wprowadzenia protokołu bezpieczeństwa kryzysowego w Europie jako europejskiego odpowiednika art. 4. NATO oraz zapowiedziała otwarcie drogi dla Kanady jako pierwszego stowarzyszonego członka UE.

W planach Unii Europejskiej znalazły się utworzenie wspólnej korporacji energetycznej, sojusz na rzecz ubezpieczeń od ryzyka klimatycznego, europejska flota gaśnicza oraz rozwój sztucznej inteligencji wspieranej przez nadzór człowieka.

Komisja Europejska rozważa nowy mechanizm reagowania na masową migrację, w którym w wyjątkowych sytuacjach kryzysowych państwo członkowskie UE mogłoby czasowo ograniczyć możliwość przyjmowania uchodźców.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Coroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej uchodzi za jedno z najważniejszych wystąpień politycznych na szczycie gospodarczego bloku.

Rozpoczynając podczas posiedzenia Europarlamentu w Strasburgu, szefowa Komisji Europejskiej stwierdziła, że państwa bloku rosną w siłę, ale jednocześnie mierzą się z tymi, którzy "pogardzają naszymi wartościami", "chcą zniszczyć europejską jedność".

Przewodnicząca KE podkreśliła, że tak, jak wspierano Ukrainę oraz Grenlandię, Europa będzie również reagować na incydenty dronowe. - Wszyscy wiemy, jakie zagrożenia mamy przed sobą. Rozpadły się dawne pewniki, mamy do czynienia z agresywnym światem - powiedziała.

- Musimy zbudować niezależną Europę - dodała. Według von der Leyen tylko europejskie państwa są w stanie zatroszczyć się o kontynent z należytym zaangażowaniem. - Europa musi pozostać w rękach Europejczyków - zaapelowała.

Plany Unii Europejskiej. Von der Leyen: Powstanie przedsiębiorstwo energetyczne

Von der Leyen zapowiedziała, że Unia Europejska utworzy nową wspólną korporację, która pomoże w pozyskiwaniu i gromadzeniu surowców krytycznych.

Krok ten, jak tłumaczyła, jest wymuszony przez niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie, w tym zablokowanie cieśniny Ormuz. Z powodu wojny przepływ ropy naftowej stał się utrudniony, co spowodowało wzrost cen paliw.

Z powodu m.in. tegorocznych upałów i zmian klimatycznych powstanie także sojusz na rzecz ubezpieczeń od ryzyka klimatycznego. - Przedstawimy europejski plan działania na wypadek fal upałów - powiedziała. Jednym z elementów wspólnego reagowania ma być europejska flota gaśnicza.

Unia Europejska będzie także poszukiwać przewagi w dostosowywaniu modeli sztucznej inteligencji do rozwoju rolnictwa i medycyny. Według przytoczonych przez szefową KE danych wdrożenie AI pomoże m.in. w szybszym diagnozowaniu nowotworu piersi. - Nasze podejście jest jasne: chcemy sztucznej inteligencji. (...) Ale przede wszystkim chcemy AI, którą będzie nadzorował człowiek, i to jest esencja europejskiego podejścia - powiedziała.

Kanada na drodze do członkostwa stowarzyszonego w UE

- Chcemy otworzyć drzwi dla Kanady jako pierwszego stowarzyszonego członka Unii Europejskiej - oświadczyła von der Leyen.

Jak mówiła, UE potrzebuje silnych sojuszy i otwartości na współpracę z różnymi krajami. Podkreśliła, że tego, z kim Europa może się jednoczyć, nie będzie wyznaczał ani "najsilniejszy", ani "najgłośniejszy" kraj.

Po informacji o gotowości wzmocnienia relacji z Kanadą rozległy się brawa. Zgodnie z zapowiedziami słuchaczem orędzia był m.in. premier Kanady Mark Carney. Polityk w czwartek sam wystąpi przed eurodeputowanymi.

Unijny odpowiednik art. 4. NATO

Szefowa KE mówiła o wzmagających się cyberatakach i sabotażach, a także nalotach dronów na kraje członkowskie. - Potrzebujemy europejskiego odpowiednika art. 4. NATO - przekonywała.

Art. 4. NATO nakłada na państwa w sojuszu obowiązek wspólnych konsultacji, jeśli którekolwiek z nich wyrazi obawy, że zagrożona jest integralność terytorialna lub bezpieczeństwa kraju.

- Czas na wprowadzenie protokołu bezpieczeństwa kryzysowego w Europie. Gdy zostanie uruchomiony, wszystkie państwa zwołają się (na naradę) - wyjaśniła von der Leyen. - Przedstawimy nasze pomysły, aby urzeczywistnić Europejską Radę Bezpieczeństwa - dodała.

Masowa migracja. Odpowiedź na polski pomysł

Unia Europejska zajmie się także zagrożeniem związanym z masową migracją. Chodzi o propozycję, zgodnie z którą w wyjątkowej sytuacji kryzysowej na granicy państwo mogłoby czasowo ograniczyć możliwość składania wniosków o azyl.

- UE zaproponuje nowe europejskie ramy reagowania kryzysowego na scenariusze masowych ruchów. (...) Zostanie to ustalone wyłącznie na ściśle określonych warunkach - tłumaczyła von der Leyen.

Propozycję tę złożyła Polska. Warszawa chciała, aby reakcja na tego typu sytuacje nie była wyłącznie podejmowaną w trybie nadzwyczajnym decyzją pojedynczego państwa członkowskiego, lecz opierała się na stworzeniu wspólnego mechanizmu reagowania

Co istotne, Komisja Europejska nie przesądza w tej sprawie - nie wydała oficjalnej decyzji. Sygnalizuje natomiast, że w ściśle określonych warunkach w drodze wyjątku taki mechanizm mógłby funkcjonować.

Orędzie o stanie Unii Europejskiej. Tematy ukryte do ostatniej chwili

Wystąpienie Ursuli von der Leyen to część corocznego przemówienia na forum Europarlamentu, w którym przedstawiane są dotychczasowe osiągnięcia i plany Wspólnoty na kolejny rok.

"Orędzie o stanie Unii jest jednym z najlepiej strzeżonych sekretów w Brukseli, a jego ostateczna wersja może być dopracowywana nawet do ostatniej chwili" - zauważa portal Euronews.



