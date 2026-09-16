W skrócie
- Szefowa Komisji Europejskiej ogłosiła propozycję wprowadzenia protokołu bezpieczeństwa kryzysowego w Europie jako europejskiego odpowiednika art. 4. NATO oraz zapowiedziała otwarcie drogi dla Kanady jako pierwszego stowarzyszonego członka UE.
- W planach Unii Europejskiej znalazły się utworzenie wspólnej korporacji energetycznej, sojusz na rzecz ubezpieczeń od ryzyka klimatycznego, europejska flota gaśnicza oraz rozwój sztucznej inteligencji wspieranej przez nadzór człowieka.
- Komisja Europejska rozważa nowy mechanizm reagowania na masową migrację, w którym w wyjątkowych sytuacjach kryzysowych państwo członkowskie UE mogłoby czasowo ograniczyć możliwość przyjmowania uchodźców.
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Coroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej uchodzi za jedno z najważniejszych wystąpień politycznych na szczycie gospodarczego bloku.
Rozpoczynając podczas posiedzenia Europarlamentu w Strasburgu, szefowa Komisji Europejskiej stwierdziła, że państwa bloku rosną w siłę, ale jednocześnie mierzą się z tymi, którzy "pogardzają naszymi wartościami", "chcą zniszczyć europejską jedność".
Przewodnicząca KE podkreśliła, że tak, jak wspierano Ukrainę oraz Grenlandię, Europa będzie również reagować na incydenty dronowe. - Wszyscy wiemy, jakie zagrożenia mamy przed sobą. Rozpadły się dawne pewniki, mamy do czynienia z agresywnym światem - powiedziała.
- Musimy zbudować niezależną Europę - dodała. Według von der Leyen tylko europejskie państwa są w stanie zatroszczyć się o kontynent z należytym zaangażowaniem. - Europa musi pozostać w rękach Europejczyków - zaapelowała.
Plany Unii Europejskiej. Von der Leyen: Powstanie przedsiębiorstwo energetyczne
Von der Leyen zapowiedziała, że Unia Europejska utworzy nową wspólną korporację, która pomoże w pozyskiwaniu i gromadzeniu surowców krytycznych.
Krok ten, jak tłumaczyła, jest wymuszony przez niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie, w tym zablokowanie cieśniny Ormuz. Z powodu wojny przepływ ropy naftowej stał się utrudniony, co spowodowało wzrost cen paliw.
Z powodu m.in. tegorocznych upałów i zmian klimatycznych powstanie także sojusz na rzecz ubezpieczeń od ryzyka klimatycznego. - Przedstawimy europejski plan działania na wypadek fal upałów - powiedziała. Jednym z elementów wspólnego reagowania ma być europejska flota gaśnicza.
Unia Europejska będzie także poszukiwać przewagi w dostosowywaniu modeli sztucznej inteligencji do rozwoju rolnictwa i medycyny. Według przytoczonych przez szefową KE danych wdrożenie AI pomoże m.in. w szybszym diagnozowaniu nowotworu piersi. - Nasze podejście jest jasne: chcemy sztucznej inteligencji. (...) Ale przede wszystkim chcemy AI, którą będzie nadzorował człowiek, i to jest esencja europejskiego podejścia - powiedziała.
Kanada na drodze do członkostwa stowarzyszonego w UE
- Chcemy otworzyć drzwi dla Kanady jako pierwszego stowarzyszonego członka Unii Europejskiej - oświadczyła von der Leyen.
Jak mówiła, UE potrzebuje silnych sojuszy i otwartości na współpracę z różnymi krajami. Podkreśliła, że tego, z kim Europa może się jednoczyć, nie będzie wyznaczał ani "najsilniejszy", ani "najgłośniejszy" kraj.
Po informacji o gotowości wzmocnienia relacji z Kanadą rozległy się brawa. Zgodnie z zapowiedziami słuchaczem orędzia był m.in. premier Kanady Mark Carney. Polityk w czwartek sam wystąpi przed eurodeputowanymi.
Unijny odpowiednik art. 4. NATO
Szefowa KE mówiła o wzmagających się cyberatakach i sabotażach, a także nalotach dronów na kraje członkowskie. - Potrzebujemy europejskiego odpowiednika art. 4. NATO - przekonywała.
Art. 4. NATO nakłada na państwa w sojuszu obowiązek wspólnych konsultacji, jeśli którekolwiek z nich wyrazi obawy, że zagrożona jest integralność terytorialna lub bezpieczeństwa kraju.
- Czas na wprowadzenie protokołu bezpieczeństwa kryzysowego w Europie. Gdy zostanie uruchomiony, wszystkie państwa zwołają się (na naradę) - wyjaśniła von der Leyen. - Przedstawimy nasze pomysły, aby urzeczywistnić Europejską Radę Bezpieczeństwa - dodała.
Masowa migracja. Odpowiedź na polski pomysł
Unia Europejska zajmie się także zagrożeniem związanym z masową migracją. Chodzi o propozycję, zgodnie z którą w wyjątkowej sytuacji kryzysowej na granicy państwo mogłoby czasowo ograniczyć możliwość składania wniosków o azyl.
- UE zaproponuje nowe europejskie ramy reagowania kryzysowego na scenariusze masowych ruchów. (...) Zostanie to ustalone wyłącznie na ściśle określonych warunkach - tłumaczyła von der Leyen.
Propozycję tę złożyła Polska. Warszawa chciała, aby reakcja na tego typu sytuacje nie była wyłącznie podejmowaną w trybie nadzwyczajnym decyzją pojedynczego państwa członkowskiego, lecz opierała się na stworzeniu wspólnego mechanizmu reagowania
Co istotne, Komisja Europejska nie przesądza w tej sprawie - nie wydała oficjalnej decyzji. Sygnalizuje natomiast, że w ściśle określonych warunkach w drodze wyjątku taki mechanizm mógłby funkcjonować.
Orędzie o stanie Unii Europejskiej. Tematy ukryte do ostatniej chwili
Wystąpienie Ursuli von der Leyen to część corocznego przemówienia na forum Europarlamentu, w którym przedstawiane są dotychczasowe osiągnięcia i plany Wspólnoty na kolejny rok.
"Orędzie o stanie Unii jest jednym z najlepiej strzeżonych sekretów w Brukseli, a jego ostateczna wersja może być dopracowywana nawet do ostatniej chwili" - zauważa portal Euronews.