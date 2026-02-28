Orban wykorzystał moment, by uderzyć w Zełenskiego. "Natychmiast"

Agata Sucharska

Premier Węgier Viktor Orban zwrócił się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z apelem o natychmiastowe przywrócenie dostaw ropy rurociągiem "Przyjaźń". Podkreślił, że w obliczu eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie i ataków na Iran zapewnienie stabilnych dostaw surowca staje się kluczowe.

Mężczyzna w garniturze i fioletowym krawacie przemawia do mikrofonów na tle flag w biało-czerwonych i zielonych barwach.
Orban apeluje do Ukrainy po ataku na Iran/POOL/ALEX BRANDONAFP

  • Premier Węgier Viktor Orban zaapelował do Wołodymyra Zełenskiego o natychmiastowe wznowienie dostaw ropy rurociągiem "Przyjaźń".
  • Węgierski MSZ stwierdził, że przerwa w dostawach ma podłoże polityczne, czemu zaprzeczyło ukraińskie MSZ, wskazując na rosyjskie ataki na infrastrukturę.
  • Orban oraz premier Słowacji Robert Fico zaproponowali powołanie komisji śledczej do oceny stanu rurociągu.
Orban w swoim wpisie w serwisie społecznościowym X podkreślił, że ataki w Iranie znacząco zwiększyły strategiczne znaczenie tego szlaku przesyłowego.

"Wojna z Iranem podwoiła znaczenie rurociągu 'Przyjaźń'. Ponownie wzywam prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do natychmiastowego wznowienia dostaw ropy na Węgry" - napisał węgierski premier.

Orban reaguje na eskalację w Iranie. Wysyła pilny apel do Zełenskiego

Szef węgierskiego MSZ Péter Szijjártó twierdził wcześniej, że Ukraina po wezwaniu węgierskiego ambasadora rzekomo przyznała, iż rurociąg nie działa z powodów politycznych.

Ukraińskie MSZ zdementowało te zarzuty, wskazując, że przerwa w dostawach wynika z rosyjskich ataków na infrastrukturę.

    W liście do Zełenskiego Orban oskarżył Ukrainę o blokowanie rurociągu i podkreślił, że decyzje Kijowa zagrażają bezpiecznemu i dostępnemu zaopatrzeniu energetycznemu węgierskich rodzin.

    Wspólnie z premierem Słowacji Robertem Fico zaproponował utworzenie komisji śledczej, która miałaby ocenić faktyczny stan rurociągu.

    Według węgierskiego lidera rurociąg jest sprawny, a brak dostaw wynika z decyzji politycznej Zełenskiego. Komisja miałaby udać się na miejsce, aby osobiście zweryfikować sytuację.

    Źródło: Unian

