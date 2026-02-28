Orban wykorzystał moment, by uderzyć w Zełenskiego. "Natychmiast"
Premier Węgier Viktor Orban zwrócił się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z apelem o natychmiastowe przywrócenie dostaw ropy rurociągiem "Przyjaźń". Podkreślił, że w obliczu eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie i ataków na Iran zapewnienie stabilnych dostaw surowca staje się kluczowe.
W skrócie
- Premier Węgier Viktor Orban zaapelował do Wołodymyra Zełenskiego o natychmiastowe wznowienie dostaw ropy rurociągiem "Przyjaźń".
- Węgierski MSZ stwierdził, że przerwa w dostawach ma podłoże polityczne, czemu zaprzeczyło ukraińskie MSZ, wskazując na rosyjskie ataki na infrastrukturę.
- Orban oraz premier Słowacji Robert Fico zaproponowali powołanie komisji śledczej do oceny stanu rurociągu.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Orban w swoim wpisie w serwisie społecznościowym X podkreślił, że ataki w Iranie znacząco zwiększyły strategiczne znaczenie tego szlaku przesyłowego.
"Wojna z Iranem podwoiła znaczenie rurociągu 'Przyjaźń'. Ponownie wzywam prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do natychmiastowego wznowienia dostaw ropy na Węgry" - napisał węgierski premier.
Orban reaguje na eskalację w Iranie. Wysyła pilny apel do Zełenskiego
Szef węgierskiego MSZ Péter Szijjártó twierdził wcześniej, że Ukraina po wezwaniu węgierskiego ambasadora rzekomo przyznała, iż rurociąg nie działa z powodów politycznych.
Ukraińskie MSZ zdementowało te zarzuty, wskazując, że przerwa w dostawach wynika z rosyjskich ataków na infrastrukturę.
W liście do Zełenskiego Orban oskarżył Ukrainę o blokowanie rurociągu i podkreślił, że decyzje Kijowa zagrażają bezpiecznemu i dostępnemu zaopatrzeniu energetycznemu węgierskich rodzin.
Wspólnie z premierem Słowacji Robertem Fico zaproponował utworzenie komisji śledczej, która miałaby ocenić faktyczny stan rurociągu.
Według węgierskiego lidera rurociąg jest sprawny, a brak dostaw wynika z decyzji politycznej Zełenskiego. Komisja miałaby udać się na miejsce, aby osobiście zweryfikować sytuację.
Źródło: Unian