W skrócie Viktor Orban został wygwizdany przez część zgromadzonych podczas wiecu przedwyborczego w Gyor.

Premier Węgier zarzucił protestującym działanie na rzecz interesu Ukrainy, co spotkało się z jeszcze głośniejszym gwizdaniem.

Radosław Sikorski skomentował incydent, pisząc, że "Viktor Orban chce nadal kupować rosyjską ropę i w ten sposób przesyłać pieniądze Węgrów do Moskwy".

Podczas piątkowego wiecu przedwyborczego w mieście Gyor na północnym zachodzie Węgier premier Viktor Orban zareagował na zachowanie zgromadzonego tłumu. Zebrani na wydarzeniu obywatele wygwizdali polityka.

Węgry. Orban wygwizdany na wiecu, Sikorski komentuje

W mediach społecznościowych szybko pojawiło się nagranie z incydentu na wiecu. Jak czytamy, Orban oskarżył protestujących przeciwko jego polityce o "promowanie ukraińskich interesów".

- Działacie na rzecz ukraińskich interesów. Nie jesteście po stronie Węgrów. Chce proukraińskiego rządu i chcecie przekazać pieniądze Węgrów Ukrainie. Taka jest prawda - krzyczał ze sceny Viktor Orban.

Na te słowa protestujący zareagowali jeszcze głośniejszym gwizdaniem i buczeniem.

Nagranie z fragmentem zamieszania podczas piątkowego wiecu przykuło uwagę m.in. szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego. "Tak naprawdę Viktor Orban chce nadal kupować rosyjską ropę i w ten sposób przesyłać pieniądze Węgrów do Moskwy" - napisał.

Węgry. Orban zaostrza narrację względem Ukrainy na krótko przed wyborami

Viktor Orban niejednokrotnie krytycznie wypowiadał się o Ukrainie, co wzmocniło się w momencie uszkodzenia rurociągu Przyjaźń podczas rosyjskiego ataku. Wstrzymany tranzyt rosyjskiej ropy tym rurociągiem od tygodni jest osią sporu na linii Budapeszt - Bratysława - Kijów.

Kilka dni temu premier Węgier powiadomił, że - w odpowiedzi - jego kraj wstrzymuje przesył gazu do Ukrainy. Dostawy, jak mówił, zostaną wznowione, jeśli rurociągiem Przyjaźń ponownie popłynie ropa z Rosji.

Przypomnijmy, że za niespełna dwa tygodnie, 12 kwietnia, na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. TISZA, największy rywal Fideszu, w większości niezależnych sondaży wyprzedza partię Orbana.

