W skrócie Premier Węgier Viktor Orban stwierdził, że w 1999 roku prezydent USA Bill Clinton chciał, aby Węgry zaatakowały Serbię podczas wojny w Kosowie.

Orban odrzucił prośbę, pytając o los Węgrów zamieszkujących Wojwodinę i stwierdził, że nigdy nie wrócono do tego tematu na szczycie NATO.

Wypowiedź Orbana była odniesieniem do jego obecnych sprzeciwów wobec pomocy dla Ukrainy i poparcia inicjatyw pokojowych Donalda Trumpa.

- Prezydent Clinton poprosił Węgry o otwarcie drugiego frontu i zaatakowanie Serbii albo "przynajmniej ostrzelanie ich z Węgier, aż po Belgrad - stwierdził węgierski premier podczas spotkania z wyborcami w Szombathely.

Viktor Orban a Bill Clinton. Wskazał na wojnę w Kosowie

Viktor Orban podkreślił, że wezwanie odrzucił. - Gdybyśmy mieli premiera, który potrafi mówić jedynie: "Tak, proszę pana!", zostalibyśmy wciągnięci w wojnę - wspomniał polityk.

Premier opowiedział, że zapytał Billa Clintona o to, co stałoby się z Węgrami zamieszkującymi Wojwodinę (wielonarodowy, autonomiczny region na północy Serbii - red.) i czy miałby też ostrzeliwać ich miasta.

- Uzgodniliśmy, że omówimy tę kwestię na szczycie NATO, ale Amerykanie nigdy do tego tematu nie wrócili - powiedział w sobotę Orban.

Podsumowując swoją wypowiedź, węgierski premier zaznaczył, że możliwe jest powiedzenie "nie" wojnie.

Orban odniósł się w ten sposób do swoich sprzeciwów wobec pomocy udzielanej przez UE Ukrainie, zaatakowanej przez Rosję, i wspierania inicjatyw pokojowych prezydenta USA Donalda Trumpa.

Wojna w Kosowie

Wojna w Kosowie, ówczesnej serbskiej prowincji, trwała w latach 1998-99 i zakończyła się interwencją Sojuszu Północnoatlantyckiego, który w marcu 1999 r. przeprowadził naloty na cele znajdujące się na terytorium Federalnej Republiki Jugosławii.

W 1999 r. siły jugosłowiańskie opuściły Kosowo, które następnie w 2008 r. ogłosiło niepodległość. Serbia i kilkadziesiąt innych państw - w tym Chiny, Rosja i pięć krajów członkowskich UE - do dziś nie uznają suwerenności Kosowa.

