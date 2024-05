Celem Węgier jest odsunięcie od władzy obecnych unijnych przywódców - przekazał premier Viktor Orban przed wyborami do PE. W najnowszym wywiadzie mówił także o planach swojej partii w nowej kadencji europarlamentu. - To nie jest najlepsza droga, by zyskać nasze wsparcie - powiedział z kolei o "problematycznych" opiniach Marka Rutte, gdy zapytano go o poparcie jego kandydatury na szefa NATO.