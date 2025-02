- Jeśli prezydent Trump nie znajdzie rozwiązania, które zakończy wojnę, Ukraina może z łatwością stać się Afganistanem Unii Europejskiej i doprowadzić do upadku samej UE - powiedział polityk.

Wojna w Ukrainie. Orban podpowiada Trumpowi

Zdaniem węgierskiego premiera najważniejszym zadaniem prezydenta Trumpa jest " przekonanie Rosja n do zakończenia wojny w sposób, który da im poczucie zwycięstwa ". Orban po raz kolejny oświadczył, że w jego ocenie Rosja zaatakowała Ukrainę, aby uniemożliwić jej przystąpienie do NATO .

Orban skrytykował działania, jakie Kijów podjął w związku z rosyjską agresją. - Uważam, że źle zrozumieli intencje Zachodu. Myśleli, że Zachód zawsze będzie ich wspierał . W rezultacie nie zachowali się tak, jak powinni byli zachować się w swojej sytuacji - ocenił Orban dodając, że "jeśli ktoś ma kłopoty, potrzebuje pomocy, a jeśli prosi o pomoc, powinien to zrobić we właściwym tonie".

Powtórzył też, że właśnie teraz jest najlepszy moment na zawarcie pokoju. - Nie możemy ryzykować trzeciej wojny światowej. Współczuję Ukraińcom, ale mają duże kłopoty z powodu sposobu, w jaki do tego podchodzą - powiedział.

Viktor Orban o ruchach Donalda Trumpa. Dwa czynniki

Viktor Orban, komentując pierwsze tygodnie sprawowania władzy przez nowego amerykańskiego prezydenta,ocenił, że Donald Trump zmienił polityczną mentalność Zachodu. Ma to w szczególności dotyczyć kwestii migracji i Zielonego Ładu. - Teraz wszyscy mówią, że konkurencyjność gospodarcza jest na pierwszym miejscu, a kwestie ekologiczne mogą być dopiero na drugim miejscu - wyjaśnił Orban.

Odniósł się też do kwestii światopoglądowych. - Kiedyś mówiono, że chrześcijaństwo to wynalazek średniowiecza, lecz obecnie uznaje się, że należy szanować wspólnoty religijne. Na Zachodzie dominował pogląd na temat rodziny, że czas tej instytucji przeminął i że ludzie powinni żyć razem w inny sposób, ale to się teraz zmieniło - dodał.