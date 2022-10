Orban szuka Trumpa. "Jest nadzieją na pokój"

Na dożywotnią banicję Twitter skazał byłego prezydenta USA Donalda Trumpa jeszcze w czasie, gdy był on lokatorem Białego Domu. Kontrowersyjnemu Republikaninowi zakazano korzystać ze społecznościowej platformy w lutym 2021 roku po tym, jak opublikował na niej dziesiątki, jeśli nie setki wpisów uznanych za fake newsy.

Trump przegrał wybory z Joe Bidenem, a mimo to na Twittera nie wrócił. Polityk-celebryta musi zadowolić się obecnością na stworzonej przez siebie platformie, gdzie komunikuje się z najgorliwszymi zwolennikami.

Orban założył konto na Twitterze. Szuka "swojego przyjaciela Trumpa"

Do bliskości z Trumpem przyznał się we wtorek premier Węgier Viktor Orban, który właśnie dołączył do grona twitterowiczów. W jednym z pierwszych postów napisał: "Jedno pytanie w mojej głowie, gdzie jest mój dobry przyjaciel Donald Trump?".

Lider rządu w Budapeszcie do swojego pytania dodał popularny mem z rozglądającym się wokół Johnem Travoltą, zaczerpniętym ze sceny z "Pulp Fiction". Tym samym zasugerował, że na Twitterze bezskutecznie szuka konta Trumpa.

Na profilu Orbana czytamy, że jest on "walczącym o wolność mężem, ojcem, dziadkiem i premierem Węgier". Orban o Trumpie przypomniał nie tylko w sieci. Stało się tak również podczas jego trwającej wizyty w Berlinie, gdzie między innymi spotkał się z kanclerzem Olafem Scholzem i jego poprzedniczką Angelą Merkel, a we wtorek wziął udział w panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez magazyn "Cicero".

- To, co teraz mówię, zabrzmi brutalnie, ale nadzieja na pokój nazywa się Donald Trump - ocenił Orban w trakcie debaty, mówiąc o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Uznał przy tym, że Biden nie jest "odpowiednim negocjatorem" po stronie USA, ponieważ nie raz nazwał w ostry sposób Władimira Putina.

Viktor Orban: To, co Merkel zrobiła podczas kryzysu krymskiego, było arcydziełem

Zdaniem Viktora Orbana rozejm może zostać zawarty nie między Rosją i Ukrainą, lecz tym pierwszym krajem a Stanami Zjednoczonymi. Ponadto pozytywnie wypowiadał się o Merkel, która - w jego ocenie - osiem lat temu zapobiegła wojnie, gdy Federacja Rosyjska anektowała Półwysep Krymski.

Dodał, że gdyby poprzednia kanclerz nadal sprawowała urząd, nie wybuchłby i obecny konflikt. - To, co zrobiła Angela Merkel podczas kryzysu krymskiego, było arcydziełem - mówił węgierski lider, podkreślając rolę wysiłków dyplomatycznych berlińskich władz, a jego słowa przytoczyła agencja dpa.

Orban spotkał się ze Scholzem w poniedziałek, dzień po rozmowie z Merkel. - Cieszę się, że mogę wam powiedzieć, że on (Scholz - red.) wciąż żyje. Ja też, więc rozmowa była owocna - skomentował w rozmowie z dziennikarzami.

Orban w Berlinie. Bez wspólnego wystąpienia szefów rządów

Wspólnej konferencji prasowej szefów rządów nie było, lecz węgierskie MSZ przekazało, że dotyczyło wojny w Ukrainie i bezpieczeństwa energetycznego Węgier i Niemiec.

Media z RFN, w kontekście wizyty Orbana, przypomniały jego niedawne wypowiedzi o agresji Kremla. - Sankcje w tej formie nas (Europę - red.) zabijają. To, co teraz robi Komisja Europejska, jest katastrofalne - stwierdził w jednej z nich, przestrzegając, że restrykcje wobec Rosji bardziej zaszkodzą UE niż krajowi Putina.