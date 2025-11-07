Orban spotkał się z Trumpem. "Unia Europejska powinna szanować Węgry"
Viktor Orban spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Węgierski premier przybył do Waszyngtonu, by rozmawiać o energetyce, sankcjach USA na Rosję i wojnie w Ukrainie. Przywódca Stanów Zjednoczonych zapowiedział już, że rozważa zwolnienie Węgier z restrykcji nałożonych na rosyjską ropę.
Trump przywitał węgierskiego przywódcę przed wejściem do Zachodniego Skrzydła Białego Domu, nazywając go "wielkim przywódcą". Pytany, czy wciąż zamierza się spotkać z Władimirem Putinem w Budapeszcie, Trump odparł, że "zawsze jest możliwość, by odwiedzić Budapeszt".
Powitanie Orbana odbyło się bez asysty pocztu sztandarowego, który zwykle towarzyszy wizytom zagranicznych przywódców. Premier Węgier powiedział podczas rozmowy z dziennikarzami, że przybył do Waszyngtonu, by otworzyć nowy rozdział w historii relacji amerykańsko-węgierskich.
Orban przybył do Białego Domu. Trump chce uczynić Węgry "wyjątkiem" w kwestii sankcji
Podczas otwartej części spotkania, Donald Trump chwalił swojego gościa, wskazując, że "nie pomylił się" w kwestii zagrożeń jakie niesie imigracja. Wskazał też, Unia Europejska "powinna szanować Węgry".
Amerykański prezydent zapowiedział, że omówi z Orbanem temat ewentualnego spotkania z Władimirem Putinem w Budapeszcie. Jak przyznał, wciąż chciałby, by do jego rozmów z rosyjskim przywódcą doszło w stolicy Węgier.
W czasie spotkania poruszono też kwestię wojny w Ukrainie. Trump stwierdził, że podstawowym problemem jest fakt, że Moskwa nie wyraża chęci zatrzymania konfliktu. - Zgodziliśmy się (z Orbanem - red.), że wojna w Ukrainie zakończy się w niedalekiej przyszłości - wskazał.
Trump stwierdził też, że rozważa uczynienie Węgier wyjątkiem w kwestii sankcji nałożonych na rosyjską ropę. Restrykcje, które dotknęły rosyjskich gigantów naftowych Rosnieft i Łukoil uderzają wszak w węgierskie podmioty.
- Przyglądamy się temu, ponieważ pozyskanie ropy i gazu z innych obszarów jest dla niego (Orbana - red.) bardzo trudne - poinformował amerykański przywódca.
USA i Węgry chcą współpracować na polu energetyki jądrowej
Dla Orbana jest to pierwsza wizyta w Białym Domu od 2019 r. po izolacji podczas rządów Joe Bidena. Jak zapowiedział szef MSZ Węgier Peter Szijjarto, podczas wizyty podpisana zostanie umowa o współpracy w obszarze energetyki jądrowej.
Według Departamentu Stanu USA, chodzi o porozumienie w sprawie rozpoczęcia negocjacji o współpracy w tej sferze. Jak powiedział w rozmowie z PAP przedstawiciel węgierskiej delegacji, umowa ma dotyczyć zakupu uranu z USA za pośrednictwem firmy Westinghouse.
Obok Szijjarto w węgierskiej delegacji uczestniczą też ministrowie m.in. budownictwa, transportu i gospodarki.