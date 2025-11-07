W skrócie Viktor Orban spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu, dyskutując o relacjach amerykańsko-węgierskich i wojnie w Ukrainie.

Trump rozważa wyłączenie Węgier spod sankcji na rosyjską ropę oraz możliwość spotkania z Putinem w Budapeszcie.

USA i Węgry planują podpisać umowę o współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Trump przywitał węgierskiego przywódcę przed wejściem do Zachodniego Skrzydła Białego Domu, nazywając go "wielkim przywódcą". Pytany, czy wciąż zamierza się spotkać z Władimirem Putinem w Budapeszcie, Trump odparł, że "zawsze jest możliwość, by odwiedzić Budapeszt".

Powitanie Orbana odbyło się bez asysty pocztu sztandarowego, który zwykle towarzyszy wizytom zagranicznych przywódców. Premier Węgier powiedział podczas rozmowy z dziennikarzami, że przybył do Waszyngtonu, by otworzyć nowy rozdział w historii relacji amerykańsko-węgierskich.

Orban przybył do Białego Domu. Trump chce uczynić Węgry "wyjątkiem" w kwestii sankcji

Podczas otwartej części spotkania, Donald Trump chwalił swojego gościa, wskazując, że "nie pomylił się" w kwestii zagrożeń jakie niesie imigracja. Wskazał też, Unia Europejska "powinna szanować Węgry".

Amerykański prezydent zapowiedział, że omówi z Orbanem temat ewentualnego spotkania z Władimirem Putinem w Budapeszcie. Jak przyznał, wciąż chciałby, by do jego rozmów z rosyjskim przywódcą doszło w stolicy Węgier.

W czasie spotkania poruszono też kwestię wojny w Ukrainie. Trump stwierdził, że podstawowym problemem jest fakt, że Moskwa nie wyraża chęci zatrzymania konfliktu. - Zgodziliśmy się (z Orbanem - red.), że wojna w Ukrainie zakończy się w niedalekiej przyszłości - wskazał.

Trump stwierdził też, że rozważa uczynienie Węgier wyjątkiem w kwestii sankcji nałożonych na rosyjską ropę. Restrykcje, które dotknęły rosyjskich gigantów naftowych Rosnieft i Łukoil uderzają wszak w węgierskie podmioty.

- Przyglądamy się temu, ponieważ pozyskanie ropy i gazu z innych obszarów jest dla niego (Orbana - red.) bardzo trudne - poinformował amerykański przywódca.

USA i Węgry chcą współpracować na polu energetyki jądrowej

Dla Orbana jest to pierwsza wizyta w Białym Domu od 2019 r. po izolacji podczas rządów Joe Bidena. Jak zapowiedział szef MSZ Węgier Peter Szijjarto, podczas wizyty podpisana zostanie umowa o współpracy w obszarze energetyki jądrowej.

Według Departamentu Stanu USA, chodzi o porozumienie w sprawie rozpoczęcia negocjacji o współpracy w tej sferze. Jak powiedział w rozmowie z PAP przedstawiciel węgierskiej delegacji, umowa ma dotyczyć zakupu uranu z USA za pośrednictwem firmy Westinghouse.

Obok Szijjarto w węgierskiej delegacji uczestniczą też ministrowie m.in. budownictwa, transportu i gospodarki.

"Polityczny WF": Politycy PiS znajdą w USA schronienie przed prokuraturą? INTERIA.PL