Orban rozmawiał z Putinem. Tematem Węgrzy w armii Ukrainy
Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z premierem Węgier Viktorem Orbanem - poinformował w komunikacie Kreml. Agencja AFP zwróciła uwagę, że wśród tematów rozmów był los etnicznych Węgrów, którzy zostali zmobilizowani do ukraińskiej armii i trafili do rosyjskiej niewoli.
W skrócie
- Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z Viktorem Orbanem o mobilizacji etnicznych Węgrów do armii Ukrainy i losie tych, którzy trafili do rosyjskiej niewoli.
- Budapeszt regularnie krytykuje wcielanie etnicznych Węgrów do Sił Zbrojnych Ukrainy.
- Podczas rozmowy poruszono również temat dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń.
Viktor Orban jest jednym z nielicznych przywódców Unii Europejskiej i NATO, którzy po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku utrzymują kontakty z Władimir Putinem.
Wojna w Ukrainie. Rozmowa Viktor Orban - Władimir Putin
Jak wynika z komunikatu Kremla - tematem rozmowy było m. in. mobilizowanie etnicznych Węgrów do ukraińskiej armii oraz los tych, którzy trafili do rosyjskiej niewoli.
Na terytorium Ukrainy żyje liczna mniejszość węgierska, zamieszkująca głównie Zakarpacie - region w zachodniej części kraju położony na pograniczu Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii.
Agencja AFP przypomniała, że szef rządu w Budapeszcie regularnie potępia wcielanie etnicznych Węgrów do Sił Zbrojnych Ukrainy i podkreśla, że to "nie jest ich wojna".
Wojna w Ukrainie. Etniczni Węgrzy w armii Kijowa
W zeszłym tygodniu rosyjski resort obrony opublikował film, w którym wystąpił jeniec wojenny, rzekomo posiadający podwójne obywatelstwo - ukraińskie i węgierskie.
Mężczyzna twierdził, że został przymusowo wcielony do ukraińskiego wojska, a podczas walk schwytali go Rosjanie.
W lipcu ubiegłego roku ambasador Ukrainy został wezwany przez węgierską dyplomację, w związku ze śmiercią etnicznego Węgra, który został przymusowo zmobilizowany i ciężko pobity. Kijów zaprzeczył tym doniesieniom.
Ukraina remontuje rurociąg Przyjaźń. Węgry i Słowacja zareagowały
W trakcie rozmowy Orbana i Putina miała też być omawiana kwestia dostaw rosyjskiej ropy na Węgry rurociągiem Przyjaźń, który został uszkodzony pod koniec stycznia w wyniku rosyjskiego ataku.
Strona ukraińska zapewnia, że rurociąg jest remontowany, jednak Budapeszt z Bratysławą utrzymują, że ukraińskie władze celowo wstrzymują przywrócenie transportu rosyjskiej ropy.
W reakcji na wstrzymanie dostaw Węgry i Słowacja uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę.
Ponadto władze w Bratysławie zawiesiły dostawy energii elektrycznej na Ukrainę, a Węgry zagroziły podjęciem podobnej decyzji. Rząd Orbana zapowiedział też, że do czasu wznowienia transportu ropy będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.
Źródła: AFP, PAP