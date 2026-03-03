Wojna w Ukrainie
Orban rozmawiał z Putinem. Tematem Węgrzy w armii Ukrainy

Artur Pokorski

Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z premierem Węgier Viktorem Orbanem - poinformował w komunikacie Kreml. Agencja AFP zwróciła uwagę, że wśród tematów rozmów był los etnicznych Węgrów, którzy zostali zmobilizowani do ukraińskiej armii i trafili do rosyjskiej niewoli.

Viktor Orban i Władimir Putin podczas rozmowy
Premier Węgier Viktor Orban rozmawiał z rosyjskim przywódcą Władimirem PutinemAttila KISBENEDEK / EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOLAFP

W skrócie

  • Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z Viktorem Orbanem o mobilizacji etnicznych Węgrów do armii Ukrainy i losie tych, którzy trafili do rosyjskiej niewoli.
  • Budapeszt regularnie krytykuje wcielanie etnicznych Węgrów do Sił Zbrojnych Ukrainy.
  • Podczas rozmowy poruszono również temat dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń.
Viktor Orban jest jednym z nielicznych przywódców Unii Europejskiej i NATO, którzy po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku utrzymują kontakty z Władimir Putinem.

Wojna w Ukrainie. Rozmowa Viktor Orban - Władimir Putin

Jak wynika z komunikatu Kremla - tematem rozmowy było m. in. mobilizowanie etnicznych Węgrów do ukraińskiej armii oraz los tych, którzy trafili do rosyjskiej niewoli.

    Na terytorium Ukrainy żyje liczna mniejszość węgierska, zamieszkująca głównie Zakarpacie - region w zachodniej części kraju położony na pograniczu Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii.

    Agencja AFP przypomniała, że szef rządu w Budapeszcie regularnie potępia wcielanie etnicznych Węgrów do Sił Zbrojnych Ukrainy i podkreśla, że to "nie jest ich wojna".

    Wojna w Ukrainie. Etniczni Węgrzy w armii Kijowa

    W zeszłym tygodniu rosyjski resort obrony opublikował film, w którym wystąpił jeniec wojenny, rzekomo posiadający podwójne obywatelstwo - ukraińskie i węgierskie.

    Mężczyzna twierdził, że został przymusowo wcielony do ukraińskiego wojska, a podczas walk schwytali go Rosjanie.

      W lipcu ubiegłego roku ambasador Ukrainy został wezwany przez węgierską dyplomację, w związku ze śmiercią etnicznego Węgra, który został przymusowo zmobilizowany i ciężko pobity. Kijów zaprzeczył tym doniesieniom.

      Ukraina remontuje rurociąg Przyjaźń. Węgry i Słowacja zareagowały

      W trakcie rozmowy Orbana i Putina miała też być omawiana kwestia dostaw rosyjskiej ropy na Węgry rurociągiem Przyjaźń, który został uszkodzony pod koniec stycznia w wyniku rosyjskiego ataku.

      Strona ukraińska zapewnia, że rurociąg jest remontowany, jednak Budapeszt z Bratysławą utrzymują, że ukraińskie władze celowo wstrzymują przywrócenie transportu rosyjskiej ropy.

      W reakcji na wstrzymanie dostaw Węgry i Słowacja uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę.

      Ponadto władze w Bratysławie zawiesiły dostawy energii elektrycznej na Ukrainę, a Węgry zagroziły podjęciem podobnej decyzji. Rząd Orbana zapowiedział też, że do czasu wznowienia transportu ropy będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.

      Źródła: AFP, PAP

