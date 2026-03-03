W skrócie Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z Viktorem Orbanem o mobilizacji etnicznych Węgrów do armii Ukrainy i losie tych, którzy trafili do rosyjskiej niewoli.

Budapeszt regularnie krytykuje wcielanie etnicznych Węgrów do Sił Zbrojnych Ukrainy.

Podczas rozmowy poruszono również temat dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Viktor Orban jest jednym z nielicznych przywódców Unii Europejskiej i NATO, którzy po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku utrzymują kontakty z Władimir Putinem.

Wojna w Ukrainie. Rozmowa Viktor Orban - Władimir Putin

Jak wynika z komunikatu Kremla - tematem rozmowy było m. in. mobilizowanie etnicznych Węgrów do ukraińskiej armii oraz los tych, którzy trafili do rosyjskiej niewoli.

Na terytorium Ukrainy żyje liczna mniejszość węgierska, zamieszkująca głównie Zakarpacie - region w zachodniej części kraju położony na pograniczu Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii.

Agencja AFP przypomniała, że szef rządu w Budapeszcie regularnie potępia wcielanie etnicznych Węgrów do Sił Zbrojnych Ukrainy i podkreśla, że to "nie jest ich wojna".

Wojna w Ukrainie. Etniczni Węgrzy w armii Kijowa

W zeszłym tygodniu rosyjski resort obrony opublikował film, w którym wystąpił jeniec wojenny, rzekomo posiadający podwójne obywatelstwo - ukraińskie i węgierskie.

Mężczyzna twierdził, że został przymusowo wcielony do ukraińskiego wojska, a podczas walk schwytali go Rosjanie.

W lipcu ubiegłego roku ambasador Ukrainy został wezwany przez węgierską dyplomację, w związku ze śmiercią etnicznego Węgra, który został przymusowo zmobilizowany i ciężko pobity. Kijów zaprzeczył tym doniesieniom.

Ukraina remontuje rurociąg Przyjaźń. Węgry i Słowacja zareagowały

W trakcie rozmowy Orbana i Putina miała też być omawiana kwestia dostaw rosyjskiej ropy na Węgry rurociągiem Przyjaźń, który został uszkodzony pod koniec stycznia w wyniku rosyjskiego ataku.

Strona ukraińska zapewnia, że rurociąg jest remontowany, jednak Budapeszt z Bratysławą utrzymują, że ukraińskie władze celowo wstrzymują przywrócenie transportu rosyjskiej ropy.

W reakcji na wstrzymanie dostaw Węgry i Słowacja uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę.

Ponadto władze w Bratysławie zawiesiły dostawy energii elektrycznej na Ukrainę, a Węgry zagroziły podjęciem podobnej decyzji. Rząd Orbana zapowiedział też, że do czasu wznowienia transportu ropy będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.

Źródła: AFP, PAP

Hennig-Kloska w "Graffiti" o cenach paliw: Są próby wywołania paniki Polsat News