W skrócie Premier Viktor Orbán pogratulował przez telefon liderowi Tiszy, Peterowi Magyarowi, zwycięstwa w wyborach.

Według częściowych wyników Tisza uzyskuje 136 mandatów, Fidesz i KDNP 56, a Mi Hazank 7 w przyszłym parlamencie.

Viktor Orban poinformował, że pogodził się z przegraną, ale jego ugrupowanie nie zamierza się poddać.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Po podliczeniu ponad 60 proc. głosów obecne projekcje składu przyszłego parlamentu - włączając głosy oddane na listy krajowe i w jednomandatowych okręgach wyborczych - przewidują 136 mandatów dla Tiszy, 56 dla Fideszu i KDNP oraz 7 dla Mi Hazank.

Wyniki wyborów na Węgrzech. Orban pogratulował liderowi Tiszy

Oznacza to, że zgodnie z sondażami wyborczymi dotychzasowy premier kraju Victor Orban straci władzę na rzecz bardziej liberalnego Petera Magyara.

- Wyniki wyborów są bolesne dla nas, ale jednoznaczne: nie dano nam możliwości sprawowania rządów. Pogratulowałem zwycięskiej partii - przyznał Orban.

Zadklarował jednak, że jego ugrupowanie nie podda się. - Nie wiemy, co dzisiejszy wynik wyborów oznacza dla losów naszego kraju i narodu, to pokaże czas. Jednak niezależnie od tego, jak się sprawy potoczyły, my, jako opozycja, będziemy służyć naszemu krajowi i narodowi węgierskiemu - oświadczył obecny premier.

Informację o gratulacyjnym telefonie od Orbána Magyar potwierdził również w swoich mediach społecznościowych.

Magyar zwycięża na Węgrzech. Gratulacje z całej Europy

Gratulacje z okazji zwycięstwa w wyborach parlamentarnych na Węgrzech złożył Peterowi Magyarowi również kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

"Cieszę się na współpracę na rzecz silnej, bezpiecznej i przede wszystkim zjednoczonej Europy" - napisał.

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował na platformie X, że właśnie rozmawiał z liderem węgierskiej Tiszy Peterem Magyarem i pogratulował mu zwycięstwa w wyborach parlamentarnych.

"Razem ruszmy naprzód ku bardziej suwerennej Europie, dla bezpieczeństwa naszego kontynentu, naszej konkurencyjności i naszej demokracji" - napisał Macron.

