Orban odniósł się w nim do słów szefa polskiego MSZ.

Węgierski premier w mediach społecznościowych odniósł się do sprawy niedawnego pożaru w rafinerii MOL w Százhalombatta. Poinformował, że wysłuchał raportu Ministra Spraw Wewnętrznych.

"Śledztwo trwa. Nie wiemy jeszcze czy to wypadek, awaria czy atak zewnętrzny" - napisał. Dodał, że rafineria jest jednym z pięciu najważniejszych strategicznych zakładów przemysłowych na Węgrzech.

"Polski minister spraw zagranicznych doradził Ukraińcom wysadzenie rurociągu Przyjaźni. Miejmy nadzieję, że to nie ten przypadek" - uzupełnił.

Węgierski polityk odniósł się w ten sposób do wpisu Radosława Sikorskiego, w którym minister wyraził nadzieję na zniszczenie rosyjskiego rurociągu naftowego "Przyjaźń".

"Mam nadzieję, że pańskiemu dzielnemu rodakowi majorowi Magyarowi uda się w końcu zniszczyć rurociąg naftowy, który zasila wojenną machinę Putina, a wy będziecie mogli dostawać ropę przez Chorwację" - napisał Sikorski.

Wpis był częścią internetowej wymiany zdań z węgierskim odpowiednikiem Sikorskiego, Péterem Szijjártó. Ta rozpoczęła się od komentarza polityka Fideszu do słów, w których szef polskiego MSZ wskazywał, że nie może zagwarantować, że niezależny polski sąd nie nakaże zatrzymania samolotu z Władimirem Putinem na pokładzie.

Węgry. Pożar rafinerii w Százhalombatta

Do pożaru w położonej niedaleko Budapesztu rafinerii doszło w nocy z 20 na 21 października. Został ugaszony po kilku godzinach. Przyczyny zdarzenia nie zostały jeszcze ustalone.

Jak wynika z analizy banku Erste, około 40 proc. mocy przerobowych rafinerii może zostać utracone na kilka miesięcy. To z kolei może znacznie utrudnić produkcję i eksport produktów naftowych i wpłynąć na stabilność całego regionu.

