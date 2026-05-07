W skrócie Według sondażu większość Węgrów opowiada się za postawieniem ustępującego premiera Viktora Orbana przed sądem.

Nowa partia TISZA uzyskała w sondażu 70-procentowe poparcie wśród osób deklarujących pewny udział w wyborach, a Fidesz zdobył 23 procent.

Badanie wskazuje na poprawę nastrojów społecznych na Węgrzech, gdzie 63 procent ankietowanych uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku.

Opublikowany w środę sondaż ośrodka Median wykazał, że 65 proc. Węgrów uważa, że ustępujący premier Viktor Orban powinien stanąć przed sądem - przekazał tygodnik "HVG".

88 proc. wyborców partii TISZA przyszłego premiera Petera Magyara jest zdania, że Orban powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za domniemane przestępstwa popełnione w czasie ostatnich 16 lat swoich rządów.

Viktor Orban miałby stanąć przed sądem? Peter Magyar komentuje

Przyszły premier Węgier Peter Magyar został zapytany, czy pośle Orbana i jego oligarchów do więzienia, jak wcześniej mówił. Włoskiemu dziennikowi "La Repubblica" lider Tiszy powiedział, że nie jest jego zadaniem wysłanie do więzienia dotychczasowego szefa rządu i osób z nim związanych.

- To nie jest moje zadanie. To zadanie sędziów. Tym, co możemy zrobić, a właściwie to jest nasz obowiązek, to przywrócić niezależność wymiarowi sprawiedliwości, ewentualnie powołać nowe organy antykorupcyjne i przystąpić jako Węgry do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych - OLAF - mówił Magyar w opublikowanym w czwartek wywiadzie.

- Ale to nie polityk ani premier ma wysyłać kogoś do więzienia. Oczywiście dobrze wiem, co powiedziałem i wiem, czego Węgrzy ode mnie oczekują i rozumiem ich pragnienia. Jednak muszę być w tej kwestii bardzo rygorystyczny i taki będę: to nie do mnie ani do żadnego innego polityka należy decydowanie o tym, kto trafi do więzienia - dodał.

Węgry: Przewaga Tiszy nad Fideszem w nowym sondażu. "Brakuje słów"

Sondaż wykazał również, że niecały miesiąc po wyborach parlamentarnych poparcie Tiszy wśród węgierskiego społeczeństwa nadal rośnie - obecnie cieszy się ona 70 proc. poparciem osób, które "na pewno" wzięłyby udział w wyborach.

Wyniki skomentował na X przewodniczący Tiszy Peter Magyar, pisząc: "Brakuje słów. TISZA: 70 proc. - Fidesz: 23 proc. Bezprecedensowe liczby, bezprecedensowa odpowiedzialność. Prawdziwa praca zaczyna się 9 maja" - w dniu zaprzysiężenia nowego rządu.

Nastroje społeczne na Węgrzech. Nowy sondaż

Badanie zwróciło również uwagę na to, że nastroje społeczne na Węgrzech uległy w ostatnim czasie poprawie - 63 proc. Węgrów uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, a 23 proc., że w złym. Od wyborów odsetek optymistów prawie się podwoił - podkreśliły węgierskie media.

TISZA zdobyła 12 kwietnia 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, kończąc 16-letnie rządy Viktora Orbana. Wynik ten dał partii Magyara większość konstytucyjną.

