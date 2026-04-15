Orban opuści najbliższy szczyt liderów UE. Media wskazują, kto go zastąpi

W skrócie Premier Viktor Orban nie pojawi się na nieformalnym szczycie przywódców UE w przyszłym tygodniu, a w zastępstwie może wystąpić premier Słowacji Robert Fico.

Orban do czasu przekazania władzy Peterowi Magyarowi będzie pełnił urząd premiera, a zaprzysiężenie nowego rządu może nastąpić w połowie maja.

W trakcie ostatniego szczytu Unii Europejskiej Antonio Costa skrytykował Orbana za blokowanie unijnych pakietów, w tym pożyczki dla Ukrainy i sankcji wobec Rosji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Przedmiotem nadchodzącego spotkania przywódców państw Unii Europejskiej, zaplanowanego na 23-24 kwietnia, będzie kryzys na Bliskim Wschodzie i przyszły siedmioletni budżet Unii Europejskiej. Viktor Orban, jak podaje Politico, nie weźmie w nim udziału.

Regulamin instytucji przewiduje rozwiązanie w przypadku takiej sytuacji, w związku z czym w zastępstwie Orbana pojawi się inny państwowy przywódca. Taką rolę może w tym przypadku odegrać premier Słowacji Robert Fico.

Węgierski rząd nie skomentował jak dotąd tych doniesień.

Posiedzenie Rady Europejskiej. Viktor Orban nie weźmie udziału

Działania Orbana w ramach unijnych instytucji były przedmiotem krytyki ze strony przewodniczącego Rady Europejskiej podczas ostatniego szczytu przywódców Unii. Antonio Costa oskarżył wówczas szefa węgierskiego rządu o stosowanie "szantażu".

Jednym z ostatnich ruchów Orbana było zablokowanie dwóch unijnych pakietów - pożyczkowego, o wartości 90 mld euro, dla Ukrainy, oraz pakietu sankcji wobec Rosji.

Tymczasem rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE objął Cypr, którego przedstawiciel przekazał w poniedziałek, że kwestia sfinalizowania pakietu pożyczkowego oraz sankcyjnego jest celem, do którego chce wrócić jak najszybciej.

Wybory na Węgrzech. Orban traci władzę po 16 latach

W niedzielnych wyborach parlamentarnych Viktor Orban, nieprzerwanie sprawujący władzę na Węgrzech od 16 lat, poniósł klęskę w starciu Peterem Magyarem. Opozycyjnemu ugrupowaniu TISZA udało się uzyskać większość konstytucyjną.

Do momentu objęcia stanowiska przez zwycięzcę urząd będzie pełnił Orban.

- Prezydent zapewnił mnie, że pierwsza sesja Zgromadzenia Narodowego mogłaby się odbyć najwcześniej 4 maja, ale realne jest oczekiwanie terminu 6 lub 7 maja - poinformował Magyar.

Lider Tiszy przekazał też, że nowy rząd może zostać zaprzysiężony w połowie maja.

Nowa szansa dla Węgier. KE stawia 27 warunków

Jak donosi "Financial Times", Magyar jeszcze przed zaprzysiężeniem na urząd może pojawić się w Brukseli. Ustalenia dziennika wskazują, że rozmowy z Komisją Europejską rozpoczęły się tuż po ogłoszeniu zwycięstwa lidera Tiszy.

Węgry pod przewodnictwem nowego premiera zawalczą o odmrożenie unijnych środków, w tym 35 mld euro z KPO. Pieniądze nie wzmocnią jednak węgierskiego budżetu automatycznie.

Bruksela miała postawić Węgrom 27 warunków, z których dwa dotyczą odblokowania wspomnianych pakietów, zablokowanych wcześniej przez Orbana.

Ponadto od nowych władz Węgier oczekuje się przeprowadzenia reform, w tym zmian w sądownictwie.

