Orban ogłasza, zaskakująca decyzja. Rezygnuje z mandatu posła

W skrócie Viktor Orban ogłosił rezygnację ze zdobytego w niedawnych wyborach mandatu posła i zapowiedział skupienie się na reorganizacji swojego obozu politycznego.

Wcześniej Orban zrezygnował także z udziału w spotkaniu liderów Unii Europejskiej na Cyprze i nie wyznaczył swojego przedstawiciela na to wydarzenie.

Koalicja Fidesz-KDNP, której liderem jest Orban, przegrała wybory parlamentarne na Węgrzech. Nowy parlament ma się zebrać 9 maja. Wówczas Orban złoży rezygnację z funkcji premiera.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Premier Węgier Viktor Orban swoją decyzję ogłosił za pośrednictwem nagrania, które pojawiło się na Facebooku.

- Ponieważ mandat, który zdobyłem jako główny kandydat na liście koalicji Fidesz-KDNP, jest w rzeczywistości mandatem parlamentarnym Fideszu, postanowiłem z niego zrezygnować - zapowiedział.

Orban dodał, że obecnie skupi się na reorganizacji swojego obozu. Grupą parlamentarną Fideszu kierować będzie z kolei ustępujący szef kancelarii premiera Gergely Gulyas.

Zmiany w Fideszu Orbana. Ustalono "radykalną restrukturyzację"

Dotychczasowy premier Węgier na nagraniu podsumował też zakończone w sobotę posiedzenie zarządu partii. W jego trakcie ustalono m.in. "radykalną restrukturyzację" parlamentarnej reprezentacji tej partii. Powiedział też, że zarząd ugrupowania zarekomendował mu kontynuowanie roli przewodniczącego Fideszu.

- Jeśli kongres partii obdarzy mnie zaufaniem, jestem gotowy do podjęcia się tego zadania - zapewnił.

W opisie materiału Orban podkreślił jednocześnie, że jego partia będzie kontynuowała dalszą działalność i walczyła o dobrobyt Węgrów. "Będziemy bronić naszej społeczności i odnowimy stronę narodową" - napisał.

Z objęcia mandatu parlamentarnego zrezygnował też wicepremier i lider KDNP, Zsolt Semjen. Ponadto zaproponował on rezygnację z funkcji przewodniczącego partii, jednak dymisja nie została zaakceptowana przez prezydium ugrupowania.

Orban wycofuje się z życia politycznego? Zrezygnował z udziału w spotkaniu liderów UE

Dodajmy, że rezygnacja z mandatu poselskiego to niejedyna decyzja Viktora Orbana wskazująca na ewentualne wycofanie się z życia politycznego. Wcześniej dotychczasowy premier zrezygnował z uczestnictwa w spotkaniu liderów Unii Europejskiej na Cyprze. Ponadto nie wyznaczył też swojego przedstawiciela.

"W trakcie nieformalnych konsultacji nie podejmuje się żadnych decyzji i nie przyjmuje się pisemnych wniosków. Premier nie zwrócił się zatem do innego uczestnika z prośbą o reprezentowanie Węgier" - tłumaczył wówczas decyzję Orbana węgierski minister ds. europejskich Janos Boka.

Przypomnijmy, że koalicja Fidesz-KDNP, której liderem jest Viktor Orban, przegrała wybory parlamentarne na Węgrzech, które odbyły się 12 kwietnia. Zdecydowane zwycięstwo odniosła z kolei dotychczas opozycyjna partia TISZA, której przewodniczy Peter Magyar. Ugrupowanie uzyskało większość konstytucyjną.

Wybory na Węgrzech. Zaplanowano inauguracyjną sesję Zgromadzenia Narodowego

Jak poinformował prezydent Węgier, Tamas Sulyok, inauguracyjna sesja węgierskiego Zgromadzenia Narodowego odbędzie się 9 maja. Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu rozpocznie się o godzinie 10 rano. To podczas niego premier Węgier Victor Orban ma złożyć rezygnację.

Miejsce Orbana zajmie wspomniany Peter Magyar. W sumie jego partia zdobyła 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym Węgier. Z dotychczasowych informacji wynika, że gabinet Magyara składać się będzie z 16 resortów.

Dodajmy, że ustępujący ze stanowiska szefa węgierskiego rządu Viktor Orban jest najdłużej sprawującym ten urząd politykiem w historii Węgier. Przyszły premier Peter Magyar, komentując decyzję Orbana o rezygnacji z mandatu poselskiego, oskarżył go próbę uniknięcia odpowiedzialności za porażkę wyborczą.

