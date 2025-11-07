Dzięki zapewnieniu całkowitego zwolnienia z sankcji na źródła energii bez żadnych limitów ani ograniczeń czasowych udało nam się ochronić obniżki cen usług komunalnych. Węgry nadal mają najniższe koszty energii w Europie - podkreślił Orban.

- Sankcje, które mogłyby ograniczyć dostawy lub sprawić, że import energii będzie droższy dla Węgier, nie mają zastosowania - powiedział węgierski premier, cytowany przez agencję MTI.

"Ważny rezultat dzisiejszego spotkania prezydenta Donalda Trumpa i Wiktora Orbana: Stany Zjednoczone przyznały Węgrom pełne i nieograniczone zwolnienie z sankcji na ropę i gaz. Jesteśmy wdzięczni za tę decyzję, która gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne Węgier" - napisał minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto.

Węgry unikną sankcji za import rosyjskiej ropy

Trump konsekwentnie apeluje do państw europejskich, by przestały kupować rosyjską ropę, aby odciąć Moskwie źródło finansowania jej inwazji na Ukrainę.

Węgry utrzymują zależność od rosyjskiej energii od początku konfliktu na Ukrainie w 2022 roku, co spotyka się z krytyką ze strony kilku państw Unii Europejskiej i sojuszników z NATO.

Państwowa agencja MTI poinformowała, że w trakcie lotu do Waszyngtonu Orban określił temat sankcji energetycznych jako "poważny" i dodał, że "stawka jest wysoka", choć nie spodziewał się trudnych rozmów z Trumpem w tej kwestii.

- Znam prezydenta, on zna mnie, znamy temat, musimy po prostu dojść do porozumienia - mówił Orban, cytowany przez agencję MTI.

Trump tłumaczył, że rozważał przyznanie Budapesztowi takiego wyjątku, ponieważ Węgry nie mają dostępu do morza i muszą polegać na dostawach rurociągowych, co uzależnia je od Rosji mimo starań UE o ograniczenie tej zależności.

- Jak wiecie, nie mają tej przewagi - powiedział amerykański prezydent dziennikarzom.

Orban: Rurociąg to nie ideologia, to fizyczna konieczność

Orban, który wielokrotnie sprzeciwiał się unijnym naciskom na Moskwę, podkreślił, że dla Węgier rosyjska energia pozostaje kluczowa.

- Rurociąg nie jest kwestią ideologiczną ani polityczną. To fizyczna rzeczywistość, ponieważ nie mamy portów - powiedział premier, cytowany przez AFP.

Węgry - najbliższy w Unii Europejskiej sojusznik zarówno Trumpa, jak i Kremla - zaoferowały wcześniej zorganizowanie w Budapeszcie szczytu Trump-Putin. Trump odwołał jednak to spotkanie z powodu odmowy Rosji co do zakończenia inwazji na Ukrainę. Prezydent USA nałożył wówczas sankcje na dwa największe rosyjskie koncerny naftowe.

Waszyngton dał firmom współpracującym z Rosnieftem i Łukoilem miesiąc na zerwanie kontaktów pod groźbą sankcji wtórnych, które odcięłyby je od amerykańskich banków, firm handlowych, transportowych i ubezpieczeniowych.

Źródło: Reuters / AFP

