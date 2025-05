W czasie cotygodniowego wywiadu dla węgierskiego publicznego radia Viktor Orban przekonywał, że wojna na Ukrainie kosztowała jego kraj już ponad 20 miliardów euro . - Gdybyśmy mieli te pieniądze, to nasza gospodarka byłaby kwitnąca. Tymczasem nic nie kwitnie - stwierdził premier Węgier.

Ponadto Orban zapowiedział, że będzie robić wszystko, by storpedować unijny zakaz importu, który Komisja Europejska chce zaproponować w przyszłym miesiącu. Chodzi o rozwiązania prawne, które doprowadzą do zakończenia do 2027 importu roku gazu z Rosji. Sprzeciwiają się temu Słowacja i Węgry, które nadal importują rosyjskie nośniki energii.