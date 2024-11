"Każdy, kto twierdzi, że Rumuni są w lepszej sytuacji niż my, powinien się tam przenieść. Po powrocie podyskutujemy o waszych doświadczeniach" - zasugerował w mediach społecznościowych Viktor Orban. To odpowiedź na słowa Imre Komjathi, który stwierdził, że rządy węgierskiego premiera doprowadziły do regresu gospodarczego.