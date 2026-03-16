W skrócie Viktor Orban twierdzi, że cała Europa przygotowuje się do wojny, a Węgry są jedynym krajem w Unii Europejskiej, który tego nie robi.

Orban, podczas spotkania w Kaposvar podkreślił, że Węgry dzięki sojuszowi z 2022 roku mogą pozostać poza konfliktem i bronić własnych interesów.

W kampanii wyborczej partii Fidesz powtarzanym wątkiem jest oświadczenie Orbana, iż Bruksela przygotowuje się do wojny i przechodzi na gospodarkę militarną.

Wypowiedź Viktora Orbana na temat militaryzacji Europy padła w trakcie spotkania z sympatykami w miejscowości Kaposvar.

Lider Fideszu, podobnie jak w przypadku niemal całej kampanii, chętnie odnosił się do sytuacji międzynarodowej i trwającej wojny w Ukrainie.

Wybory na Węgrzech. Orban o dążeniach Europy do wojny

Orban przekonuje, przywódcy krajów Unii Europejskiej są gotowi, by finalnie wysłać na front swoich żołnierzy.

- Cała Europa przygotowuje się do wojny. Wysyła broń, pieniądze i prędzej, czy później, ludzi do Ukrainy. Węgry mogły pozostać na uboczu tylko dzięki sojuszowi, który powstał w 2022 roku i zobowiązał rząd do obrony pokoju i węgierskich interesów do samego końca - stwierdził premier Węgier.

- Zrobiliśmy to i dlatego dziś jesteśmy jedynym krajem w Europie, który nie przygotowuje się do wojny - dodał, wskazując jednocześnie, że w przypadku wybuchu dużego konfliktu Węgry "nie ustąpią ani o cal i pozostaną poza wojną".

Węgry. Trwa walka przed wyborami parlamentarnymi

Rzekome przygotowania Europy do wojny to stały element kampanii wyborczej partii Fidesz, której liderem jest Viktor Orban. Podobne stanowisko aktualny premier wygłosił m.in. w trakcie niedzielnego "Marszu Pokoju", który przeszedł ulicami Budapesztu.

- Wojna się zbliża. Bruksela zajęła się wojną w Ukrainie. Dlatego teraz przygotowuje się do wojny. Przestawiła się już na gospodarkę militarną. Nie chcą unikać kłopotów, idą prosto na nie (…). Nie znamy godziny, kiedy pierwszy żołnierz z Brukseli postawi stopę na ukraińskiej ziemi. Ale jedno wiemy na pewno: to się stanie - przekonywał swoich zwolenników polityk.

