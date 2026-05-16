W skrócie Peter Magyar zapowiedział, że Viktor Orban nie otrzyma odprawy wynoszącej ponad 38 mln forintów, a środki mają trafić na dom dziecka na Zakarpaciu w Ukrainie.

Peter Magyar wcześniej nie zgodził się na wypłatę odpraw dla byłych ministrów Orbana, którzy postanowili przekazać te środki na cele charytatywne.

Dawna siedziba węgierskiego rządu została udostępniona do zwiedzania. Partia Magyara wygrała wybory, zdobywając większość konstytucyjną.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Viktor Orban, który na papierze nie posiada prawie nic, miałby prawo do 38 801 013 forintów (455 373,73 zł - red.) odprawy na mocy prawa, które sam wprowadził - za grabież naszego kraju. Nie otrzyma jej" - napisał premier Węgier Peter Magyar w piątek na platformie X.

Orban bez odprawy. Przekaże pieniądze na dom dziecka w Ukrainie

Wcześniej Magyar zapowiadał, że nie wyrazi zgody na wypłacenie odpraw byłym ministrom w rządzie Orbana. W odpowiedzi zadeklarowali oni, że przekażą środki na cele charytatywne. Magyar zaakceptował takie rozwiązanie i wezwał byłych wiceministrów do podjęcia podobnej decyzji.

W odpowiedzi na post Magyara Orban napisał w sobotę na Facebooku, że przekaże sumę na Dom Dziecka Dobrego Samarytanina na ukraińskim Zakarpaciu. Ten położony na zachodzie Ukrainy region zamieszkuje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska.

Wycieczki po dawnych biurach Orbana. Peter Magyar zdecydował

W piątek Peter Magyar otworzył dla zwiedzających dawną siedzibę węgierskiego rządu, która mieściła się w luksusowo odrestaurowanym dawnym klasztorze karmelitów na Wzgórzu Zamkowym w Budapeszcie. Szef węgierskiego rządu zapowiedział, że w obiekcie będą organizowane wycieczki.

- Rząd Tiszy nie może zwrócić węgierskiemu narodowi pieniędzy, które zostały już wydane na te budynki. Ale przynajmniej chcielibyśmy dać ludziom możliwość przyjścia i obejrzenia tych budynków - mówił Magyar w piątek po usunięciu ogrodzenia wokół klasztoru.

12 kwietnia na Węgrzech odbyły się wybory parlamentarne, w których zwyciężyła partia Magyara, pokonując pozostającą od 16 lat u władzy koalicję kierowaną przez Orbana. TISZA zdobyła większość konstytucyjną - 141 deputowanych w 199-osobowym Zgromadzaniu Narodowym Węgier.

"Polityczny WF": Zakaz kryptowalut? PiS daje potężny prezent Konfederacji INTERIA.PL