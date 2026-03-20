W skrócie Viktor Orban poparł propozycję Karola Nawrockiego dotyczącą reformy systemu handlu emisjami ETS oraz zgłosił zastrzeżenia związane z przekazywaniem zadań producentom spoza UE.

Prezydent Karol Nawrocki napisał do premiera Donalda Tuska, oczekując zabezpieczenia Polaków przed konsekwencjami polityki klimatycznej i wskazując na potrzebę odejścia od systemu ETS.

Premier Donald Tusk poinformował, że Polska zostanie objęta pomocą finansową z rezerw uprawnień do emisji CO2 zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej.

Viktor Orban zgodził się w wysłanym w czwartek liście, że energochłonne gałęzie przemysłu odegrały kluczową rolę w europejskim dobrobycie gospodarczym - opisała w piątek węgierska agencja prasowa MTI.

Premier Węgier ostrzegł jednak, że outsourcing produkcji (zlecanie zadań podmiotom zewnętrznym) poza UE będzie oznaczało wolniejsze uprzemysłowienie, a europejscy konsumenci będą zmuszeni w coraz większym stopniu kupować produkty importowane.

Orban z uznaniem do Nawrockiego. Kwestie ETS i zmian w Unii Europejskiej

"Deindustrializacja zmusza europejskich konsumentów do kupowania produktów spoza Europy, które nie tworzą miejsc pracy ani nie stymulują wzrostu lokalnej gospodarki" - ocenił Viktor Orban. Według niego wysokie ceny energii uzasadniają pilną interwencję, wobec czego wezwał do "fundamentalnej przebudowy" Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS).

Ponadto węgierski premier oświadczył, że popiera m.in. wprowadzenie limitu lub przedziału cenowego dla kwot emisji, zwalczanie spekulacyjnych praktyk finansowych oraz rozszerzenie bezpłatnych uprawnień do emisji dla przemysłu.

Orban zaapelował też o całkowite zniesienie ETS2 lub co najmniej o przesunięcie jego wprowadzenia do 2030 r., aby dać czas na kompleksowy przegląd przepisów. Zaznaczył, że jest gotów współpracować z Polską, by "chronić naszych obywateli przed negatywnymi skutkami deindustrializacji i pogorszenia konkurencyjności UE".

Stanowisko prezydenta Nawrockiego w sprawie ETS

We wtorek prezydent Karol Nawrocki napisał do premiera Donalda Tuska, że oczekuje od rządu przyjęcia stanowiska, które w pełnym zakresie zabezpieczy Polaków przed dalszymi konsekwencjami polityki klimatycznej.

Zdaniem prezydenta najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby odejście od systemu ETS. Zwrócił uwagę, że od wprowadzenia systemu minęło 20 lat. "To wystarczająco długi okres, aby dokonać twardej i bezkompromisowej oceny skuteczności tego instrumentu" - napisał.

W jego ocenie reforma powinna obejmować całkowitą rezygnację z wdrożenia systemu ETS2.

ETS to system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, którym obecnie objęta jest energetyka. Mechanizm został wprowadzony przez Unię Europejską, by ograniczać emisję gazów cieplarnianych (głównie CO2) poprzez nadanie im ceny. W 2028 roku ma wejść w życie ETS2, który obejmie prawami do emisji m.in. transport czy budownictwo.

Donald Tusk podczas szczytu w Brukseli. Polska w grupie państw objętych pomocą

Podczas czwartkowego szczytu UE w Brukseli przywódcy omówili m.in. kwestię wzrostu cen energii i reformy ETS.

Po zakończeniu szczytu premier Donald Tusk oświadczył, że w konkluzjach Rady Europejskiej znalazł się zapis gwarantujący, że Polska będzie w grupie państw, które będą objęte pomocą możliwą dzięki wykorzystaniu rezerw uprawnień do emisji CO2. Jak tłumaczył, środki, które będzie można uzyskać z uwolnienia niektórych uprawnień do emisji, będą przekształcone w pomoc finansową dla mniej zamożnych państw. ETS jest dla takich krajów istotnym obciążeniem, jeśli chodzi o ceny energii.

Dodał, że grupa tych państw została tak zdefiniowana, aby Polska na pewno się w niej znalazła. - Fakt, że w najbliższych dniach KE "rzuci na rynek" pewną kwotę uprawnień, powinien spowodować spadek cen uprawnień i to powinno mieć wpływ na ceny energii - wyjaśnił.

