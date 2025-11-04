W skrócie Viktor Orban domaga się pilnego śledztwa po wycieku danych 200 tys. zwolenników opozycyjnej partii TISZA.

Premier sugeruje udział obywateli Ukrainy w incydencie, podczas gdy lider TISZY, Peter Magyar, oskarża Rosję i Chiny o ataki hakerskie.

Aplikacja TISZY, przeznaczona do głosowania w nadchodzących wyborach, była celem licznych ataków i zostanie zastąpiona inną platformą.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Zwołałem przedstawicieli rządu odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa i (...) ustaliliśmy, że w przetwarzanie danych zaangażowane były osoby z Ukrainy. Stwierdziliśmy również, że wyciek danych osobowych, które trafiły w ręce Ukraińców, stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego - powiedział Orban, cytowany przez dziennik "Nepszava".

Premier nakazał natychmiastowe śledztwo w celu ujawnienia wszystkich szczegółów wycieku.

Węgry. Dane 200 tys. wyborców upublicznione. Mnożą się oskarżenia

Prorządowy dziennik "Magyar Nemzet" poinformował w niedzielę, że w internecie pojawiły się dane osobowe około 200 tys. sympatyków opozycyjnej partii TISZA. Lista rzekomo zawiera imiona i nazwiska, adresy e-mail, adresy domowe, numery telefonów i nazwy użytkowników - dane wymagane przez partyjną aplikację mobilną.

Wcześniej rząd oskarżał TISZĘ, że jej aplikacja została opracowana przez Ukraińców, twierdząc, że może to doprowadzić do wpadnięcia danych węgierskich obywateli w niepowołane ręce. Peter Magyar, lider TISZY, zaprzeczył oskarżeniom, ale przyznał, że aplikacja jest nieustannie atakowana.

- Udało nam się odeprzeć większość tych ataków, pomimo faktu, że nasi eksperci do spraw bezpieczeństwa mają do czynienia z międzynarodowymi sieciami, które są zainteresowane utrzymaniem rządu Orbana u władzy - powiedział w opublikowanym filmie.

Magyar dodał, że za atakami stoją rosyjscy i chińscy hakerzy.

Wybory na Węgrzech. TISZA z przewagą nad partią Orbana

Aplikacja ma umożliwić zwolennikom najważniejszej partii opozycyjnej na Węgrzech wybór jednego z trzech kandydatów w każdym okręgu wyborczym, który miałby konkurować z Fideszem premiera Orbana w wyborach zaplanowanych na kwiecień 2026 roku.

Magyar zapowiedział, że głosowanie odbędzie się za pośrednictwem innej strony internetowej jeszcze w tym miesiącu.

Kierowana przez Magyara TISZA utrzymuje stałą przewagę nad rządzącym Fideszem w większości przedwyborczych sondaży.

Źródło: AFP

Orban dogaduje się z Rosją i wspiera Ziobrę. Müller: To inne sprawy Polsat News Polsat News