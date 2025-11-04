Orban nakazał pilne śledztwo. "Zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego"

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Viktor Orban żąda przeprowadzenia pilnego śledztwa w związku z masowym wyciekiem danych obywateli z aplikacji mobilnej, należącej do jego politycznych oponentów. Z platformy, która miała umożliwić zwolennikom opozycyjnej partii TISZA głosowanie, wypłynęły dane 200 tys. osób. Orban rzuca podejrzenia na obywateli Ukrainy, podczas gdy szef TISZY, Peter Magyar, wskazuje na Chiny i Rosję. Jego zdaniem za atakami hakerskimi stoją osoby "zainteresowane utrzymaniem rządu Orbana u władzy".

Viktor Orban żąda wszczęcia natychmiastowego śledztwa
Viktor Orban żąda wszczęcia natychmiastowego śledztwaKRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERGAFP

W skrócie

  • Viktor Orban domaga się pilnego śledztwa po wycieku danych 200 tys. zwolenników opozycyjnej partii TISZA.
  • Premier sugeruje udział obywateli Ukrainy w incydencie, podczas gdy lider TISZY, Peter Magyar, oskarża Rosję i Chiny o ataki hakerskie.
  • Aplikacja TISZY, przeznaczona do głosowania w nadchodzących wyborach, była celem licznych ataków i zostanie zastąpiona inną platformą.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Zwołałem przedstawicieli rządu odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa i (...) ustaliliśmy, że w przetwarzanie danych zaangażowane były osoby z Ukrainy. Stwierdziliśmy również, że wyciek danych osobowych, które trafiły w ręce Ukraińców, stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego - powiedział Orban, cytowany przez dziennik "Nepszava".

Premier nakazał natychmiastowe śledztwo w celu ujawnienia wszystkich szczegółów wycieku.

Węgry. Dane 200 tys. wyborców upublicznione. Mnożą się oskarżenia

Prorządowy dziennik "Magyar Nemzet" poinformował w niedzielę, że w internecie pojawiły się dane osobowe około 200 tys. sympatyków opozycyjnej partii TISZA. Lista rzekomo zawiera imiona i nazwiska, adresy e-mail, adresy domowe, numery telefonów i nazwy użytkowników - dane wymagane przez partyjną aplikację mobilną.

Wcześniej rząd oskarżał TISZĘ, że jej aplikacja została opracowana przez Ukraińców, twierdząc, że może to doprowadzić do wpadnięcia danych węgierskich obywateli w niepowołane ręce. Peter Magyar, lider TISZY, zaprzeczył oskarżeniom, ale przyznał, że aplikacja jest nieustannie atakowana.

- Udało nam się odeprzeć większość tych ataków, pomimo faktu, że nasi eksperci do spraw bezpieczeństwa mają do czynienia z międzynarodowymi sieciami, które są zainteresowane utrzymaniem rządu Orbana u władzy - powiedział w opublikowanym filmie.

Magyar dodał, że za atakami stoją rosyjscy i chińscy hakerzy.

Zobacz również:

Viktor Orban uderza w Donalda Tuska
Świat

Orban uderza w Tuska. "Przyjaźń Polski i Węgier zasługuje na coś lepszego"

Alicja Krause
Alicja Krause

    Wybory na Węgrzech. TISZA z przewagą nad partią Orbana

    Aplikacja ma umożliwić zwolennikom najważniejszej partii opozycyjnej na Węgrzech wybór jednego z trzech kandydatów w każdym okręgu wyborczym, który miałby konkurować z Fideszem premiera Orbana w wyborach zaplanowanych na kwiecień 2026 roku.

    Magyar zapowiedział, że głosowanie odbędzie się za pośrednictwem innej strony internetowej jeszcze w tym miesiącu.

    Kierowana przez Magyara TISZA utrzymuje stałą przewagę nad rządzącym Fideszem w większości przedwyborczych sondaży.

    Źródło: AFP

    Zobacz również:

    Donald Trump odmówił prośbie Viktora Orbana o zwolnienie Węgier z sankcji
    Świat

    Donald Trump nie ustępuje w sprawie Rosji. Odmówił prośbie Viktora Orbana

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    Orban dogaduje się z Rosją i wspiera Ziobrę. Müller: To inne sprawyPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze