Orban miał zabrać rodzinę do Włoch wojskowym samolotem

O sprawie poseł Akos Hadhazy powiadomił za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak podaje ukraiński portal Europejska Prawda, Hadhazy oskarżył Orbana o naruszenie artykułu 305 węgierskiego kodeksu karnego, czyli nadużycie stanowiska, za które można otrzymać karę do trzech lat pozbawienia wolności.

Węgry: Orban miał wykorzystać wojskowy samolot do prywatnej podróży

Zamieścił także zdjęcia, na których widać, że samolot, którym Orban wracał z Egiptu zmienił swoją trasę, by zatrzymać się we włoskim mieście Piza w Toskanii. Zdaniem Hadhazy, dodatkowa trasa sprawiła, że koszty podróży wzrosły nawet do 5 miliona forintów (prawie 60 000 zł).

W poście poseł podkreślił, że sprawa wobec premiera "jest z góry skazana na niepowodzenie, ale niedopuszczalnym byłoby nie zrobienie niczego".

"Kto podpisze postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie, wyraźnie nadużywa stanowiska - w przypadku zmiany reżimu możliwe będzie ponowne wszczęcie spraw korupcyjnych" - napisał.

Wizyta Orbana we Włoszech. Rzecznik premiera komentuje

Jak przypomina portal, Orban 27 lutego odbył podróż do Kairu, z przystankiem we Włoszech w drodze powrotnej. Rzecznik prasowy Orbana Bertalan Havasi komentując wizytę premiera we Włoszech przyznał, że był tam prywatnie.