Orban jedzie do Moskwy. Pożegna Gorbaczowa

Oprac.: Małgorzata Przepióra Świat

Premier Węgier Viktor Orban udaje się do Moskwy, by oddać hołd zmarłemu Michaiłowi Gorbaczowowi - poinformował w sobotę rano rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs. W sobotę w rosyjskiej stolicy odbędzie się pogrzeb zmarłego we wtorek wieczorem w wieku 91 lat ostatniego przywódcy ZSRR.

Zdjęcie Viktor Orban jedzie do Moskwy na pogrzeb Gorbaczowa / GABRIEL BOUYS / AFP