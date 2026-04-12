W skrócie Peter Magyar i Viktor Orban oddali głosy w wyborach parlamentarnych na Węgrzech.

Peter Magyar wezwał obywateli do uczestnictwa w wyborach oraz informował o specjalnej platformie do zgłaszania nieprawidłowości wyborczych.

Głosowanie rozpoczęło się o godz. 6 i potrwa do 19, a wstępne wyniki mają być opublikowane około godz. 20.

- Wzywam wszystkich Węgrów, żeby skorzystali ze swoich praw wyborczych. Dane są bardzo zachęcające, co oznacza, że nawet w najmniejszych miejscowościach Węgrzy zrozumieli wagę tych wyborów - stwierdził Peter Magyar po wyjściu z lokalu wyborczego. Lider opozycji wezwał również obywateli, by zachęcali wszystkich swoich bliskich i znajomych, którzy wahają się czy oddać głos, aby poszli do urn.

- Nie wiadomo ile głosów będzie decydować o wyniku. Może to być równie dobrze jeden czy dwa głosy - powiedział Magyar.

Wybory na Węgrzech. Magyar ostrzega przed oszustwami

Lider Tiszy przekazał, że jego ugrupowanie stworzyło specjalną platformę internetową, na której można zgłaszać wszelkie nieprawidłowości wyborcze. Poinformował, że dotychczas wpłynęło ok. 60 zgłoszeń. - Proszę zgłaszać każdą próbę korupcji, czy szantażu - zaapelował.

Poinformował również o możliwych prowokacjach ze strony rządzących oraz próbach zakłócenia procesu wyborczego poprzez np. wniesienie do komisji wyborczych materiałów wzywających do głosowania na Tiszę i tym samym złamanie przepisów dotyczących prowadzenia kampanii wyborczej. - Wiemy, że partia rządząca jest zdolna do wszystkiego i wiemy, że szykuje się do grupowych oszustw. Proszę wszystkich o zachowanie spokoju, aby nikt nie dał się nabrać na takie prowokacje - powiedział Magyar.

- Jeśli te wybory odbędą się spokojnie i prawidłowo, to TISZA i Węgry je wygrają - zakończył.

Viktor Orban: Jestem tu, by wygrać

Głos swój oddał również obecny premier Węgier Viktor Orban. - Jestem tu, by wygrać - stwierdził, wychodząc z lokalu wyborczego.

- Spotkałem wiele osób podczas kampanii i dziękuję każdemu wyborcy za wysłuchanie mnie i umożliwienie mi przedstawienia moich argumentów - powiedział premier w odpowiedzi na pytania dziennikarzy po oddaniu głosu.

- Węgierski system wyborczy jest najbezpieczniejszy w Europie - stwierdził, dodając, że gdyby wygrał wybory, pierwszą rzeczą, jaką zrobi, będzie podziękowanie aktywistom swojego Fideszu.

Zaznaczył, że jeśli wygra Peter Magyar i jego TISZA, zaakceptuje wynik wyborów. - Decyzję obywateli trzeba uszanować - powiedział. Jednocześnie stwierdził, że "Europa zmierza w kierunku poważnego kryzysu i potrzebujemy silnego rządu narodowego, żeby się temu kryzysowi przeciwstawić".

Wybory na Węgrzech. Trwa głosowanie

Głosowanie rozpoczęło się o godz. 6 i potrwa do 19. Węgierskie prawo wyborcze nie przewiduje ciszy wyborczej. Kampania trwa do zamknięcia lokali wyborczych. W dniu głosowania obowiązuje jednak zakaz agitacji politycznej w odległości do 150 metrów od lokali wyborczych. Wyborcy czekający przed lokalem o godz. 19 będą mieli możliwość oddania głosu, jednak w momencie oficjalnego zakończenia głosowania minie możliwość ustawiania się w kolejce.

Liczenie głosów rozpocznie się natychmiast po godz. 19, dlatego wstępne wyniki - wraz ze wskazaniem odsetka przeliczonych głosów - powinny zostać opublikowane około godz. 20 - poinformowało Narodowe Biuro Wyborcze (NVI). W kraju nie przeprowadza się badań exit poll.

Głosy oddane za granicą muszą wpłynąć na Węgry najpóźniej w czwartym dniu po wyborach i zostać podliczone najpóźniej do 18 kwietnia. W przypadku zbliżonej liczby głosów oddanych na największe listy istnieje możliwość, że ostateczny wynik będzie znany dopiero w sobotę po wyborach.

Obaj główni rywale będą oczekiwać wyników w Budapeszcie. Orban i jego Fidesz zorganizują wieczór wyborczy w kompleksie Balna nad Dunajem, a Magyar i członkowie Tiszy - na Placu Batthyanyego, położonym naprzeciwko siedziby węgierskiego parlamentu.

