Orban grzmi w sprawie Ukrainy. Zapowiada ujawnienie raportu
"Ukraina domaga się (od Unii Europejskiej) tylu pieniędzy na najbliższą dekadę, ile wystarczyłoby na wypłatę węgierskich emerytur przez 40 lat lub wszelkich świadczeń dla rodzin przez 60 lat" - stwierdził Viktor Orban. Jak dodał, przerażają go wyniki raportu dotyczące wydatkowania pieniędzy dla Kijowa. Szczegółowe zestawienie przygotował podległy Orbanowi minister ds. europejskich. "Upublicznimy raport" - zapewnił węgierski przywódca.
W skrócie
- Premier Węgier Viktor Orban krytykuje unijną pomoc finansową dla Ukrainy, podkreślając skalę żądanych środków.
- Orban ostrzega, że wsparcie dla Ukrainy może oznaczać cięcia w węgierskich programach socjalnych i obciążenia podatników.
- Szef węgierskiego rządu podtrzymuje bliskie relacje z Rosją, krytykuje politykę UE i domaga się zakończenia sankcji przeciwko Moskwie.
"Oto co oznacza 800 miliardów, które ukraiński premier chce dostać z Brukseli" - podkreślił w swoim czwartkowym wpisie Viktor Orban. "Od nas nie dostaną" - zapewnił.
Orban dodał, że na środowym posiedzeniu rządu w Budapeszcie minister ds. Unii Europejskiej Węgier Janos Boka przedstawił raport opisujący to, jak Bruksela chce rozdysponować i pozyskać 800 mld euro dla Ukrainy.
"Rezultat jest wręcz przerażający. Brukselski dyktat zniesie 13. i 14. miesięczne emerytury, wycofa programy wsparcia rodzin i obciąży węgierskich podatników progresywnym podatkiem dochodowym - wszystko po to, żeby były pieniądze na opłacenie rachunków na Ukrainie" - stwierdził węgierski premier.
- Ukraina potrzebuje ok. 800 mld dolarów w dekadę na odbudowę i wsparcie gospodarki - przekazała premier Julia Swyrydenko. Wyliczenia te dotyczą wyłącznie sfery cywilnej i nie obejmują wydatków na obronność.
Węgry. Viktor Orban zapowiedział ujawnienie raportu ws. pieniędzy dla Ukrainy
"My, Węgrzy, nie chcemy mieć z tym nic wspólnego! Upublicznimy raport ministra Boki, ponieważ węgierskie rodziny mają prawo wiedzieć, jaki plan Bruksela chce im narzucić" - poinformował Viktor Orban.
Premier Węgier zaznaczył, że nie narzuci nikomu swoich poglądów, ale każdy z jego rodaków sam będzie mógł przekonać się o słuszności wstrzymywania pomocy finansowej dla Kijowa.
- W kwietniu będą mogli wybierać między drogą brukselską a drogą pokoju - napisał Orban, odnosząc się do zaplanowanych na kwiecień wyborów parlamentarnych na Węgrzech.
Zapis o utworzeniu kilku funduszy zajmujących się odbudową ukraińskiej gospodarki, odbudową zniszczonych obszarów i regionów oraz kwestiami humanitarnymi znalazł się w przedstawionym pod koniec grudnia 20-punktowym planie dla Ukrainy.
Między UE a Rosją. Orban utrzymuje relacje z Kremlem
Władze Węgier stoją na stanowisku, że Ukraina nie ma szans na zwycięstwo militarne. Viktor Orban regularnie krytykuje politykę Unii Europejskiej, obarczając ją winą za zaognianie konfliktu, a także systematycznie wstrzymuje wsparcie finansowe dla Kijowa i postuluje zakończenie sankcji przeciwko Moskwie.
Co więcej, Budapeszt utrzymuje relacje dyplomatyczne z Kremlem - sam premier Węgier kontynuuje bezpośrednie rozmowy z Władimirem Putinem, z którym spotkał się m.in. w listopadzie 2025 roku.