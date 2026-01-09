Orban grzmi w sprawie Ukrainy. Zapowiada ujawnienie raportu

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

"Ukraina domaga się (od Unii Europejskiej) tylu pieniędzy na najbliższą dekadę, ile wystarczyłoby na wypłatę węgierskich emerytur przez 40 lat lub wszelkich świadczeń dla rodzin przez 60 lat" - stwierdził Viktor Orban. Jak dodał, przerażają go wyniki raportu dotyczące wydatkowania pieniędzy dla Kijowa. Szczegółowe zestawienie przygotował podległy Orbanowi minister ds. europejskich. "Upublicznimy raport" - zapewnił węgierski przywódca.

Mężczyzna w garniturze z różowym krawatem stoi przed dwoma mikrofonami na tle dużych flag w kolorach zielonym, białym i czerwonym.
Viktor Orban o pomocy finansowej dla Ukrainy: Od nas nie dostanąATTILA KISBENEDEKAFP

W skrócie

  • Premier Węgier Viktor Orban krytykuje unijną pomoc finansową dla Ukrainy, podkreślając skalę żądanych środków.
  • Orban ostrzega, że wsparcie dla Ukrainy może oznaczać cięcia w węgierskich programach socjalnych i obciążenia podatników.
  • Szef węgierskiego rządu podtrzymuje bliskie relacje z Rosją, krytykuje politykę UE i domaga się zakończenia sankcji przeciwko Moskwie.
"Oto co oznacza 800 miliardów, które ukraiński premier chce dostać z Brukseli" - podkreślił w swoim czwartkowym wpisie Viktor Orban. "Od nas nie dostaną" - zapewnił.

Orban dodał, że na środowym posiedzeniu rządu w Budapeszcie minister ds. Unii Europejskiej Węgier Janos Boka przedstawił raport opisujący to, jak Bruksela chce rozdysponować i pozyskać 800 mld euro dla Ukrainy.

"Rezultat jest wręcz przerażający. Brukselski dyktat zniesie 13. i 14. miesięczne emerytury, wycofa programy wsparcia rodzin i obciąży węgierskich podatników progresywnym podatkiem dochodowym - wszystko po to, żeby były pieniądze na opłacenie rachunków na Ukrainie" - stwierdził węgierski premier.

- Ukraina potrzebuje ok. 800 mld dolarów w dekadę na odbudowę i wsparcie gospodarki - przekazała premier Julia Swyrydenko. Wyliczenia te dotyczą wyłącznie sfery cywilnej i nie obejmują wydatków na obronność.

Węgry. Viktor Orban zapowiedział ujawnienie raportu ws. pieniędzy dla Ukrainy

"My, Węgrzy, nie chcemy mieć z tym nic wspólnego! Upublicznimy raport ministra Boki, ponieważ węgierskie rodziny mają prawo wiedzieć, jaki plan Bruksela chce im narzucić" - poinformował Viktor Orban.

    Premier Węgier zaznaczył, że nie narzuci nikomu swoich poglądów, ale każdy z jego rodaków sam będzie mógł przekonać się o słuszności wstrzymywania pomocy finansowej dla Kijowa.

    - W kwietniu będą mogli wybierać między drogą brukselską a drogą pokoju - napisał Orban, odnosząc się do zaplanowanych na kwiecień wyborów parlamentarnych na Węgrzech.

    Zapis o utworzeniu kilku funduszy zajmujących się odbudową ukraińskiej gospodarki, odbudową zniszczonych obszarów i regionów oraz kwestiami humanitarnymi znalazł się w przedstawionym pod koniec grudnia 20-punktowym planie dla Ukrainy.

    Między UE a Rosją. Orban utrzymuje relacje z Kremlem

    Władze Węgier stoją na stanowisku, że Ukraina nie ma szans na zwycięstwo militarne. Viktor Orban regularnie krytykuje politykę Unii Europejskiej, obarczając ją winą za zaognianie konfliktu, a także systematycznie wstrzymuje wsparcie finansowe dla Kijowa i postuluje zakończenie sankcji przeciwko Moskwie.

    Co więcej, Budapeszt utrzymuje relacje dyplomatyczne z Kremlem - sam premier Węgier kontynuuje bezpośrednie rozmowy z Władimirem Putinem, z którym spotkał się m.in. w listopadzie 2025 roku.

