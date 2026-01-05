W skrócie Viktor Orbán pochwalił działania Donalda Trumpa związane z interwencją USA w Wenezueli.

Podkreślił możliwy wpływ przejęcia kontroli nad wenezuelską ropą na globalne rynki energetyczne, wskazując potencjalne korzyści dla Węgier.

Węgry jako jedyny kraj UE nie poparły wspólnego apelu o pokojowe rozwiązanie kryzysu w Wenezueli.

Podczas konferencji prasowej w Budapeszcie Viktor Orbán wyraził uznanie dla działań prezydenta USA Donalda Trumpa, który nakazał siłom zbrojnym przeprowadzenie ataku na stolicę Wenezueli Caracas.

Węgierski przywódca stwierdził, że interwencja zbrojna w Wenezueli, a co za tym idzie - przejęcie kontroli nad zasobami kraju przez USA, to dobra wiadomość dla globalnej sytuacji energetycznej.

Orban chwali Trumpa ws. Wenezueli. Wspomniał o złożach ropy

Jak zauważa agencja Reutera, Orban jako bliski sojusznik Trumpa w Unii Europejskiej ma powody do radości. W związku ze zwolnieniem Węgier z amerykańskich sankcji na rosyjską energię, kraj może być jednym z beneficjentów przejęcia kontroli nad wenezuelskimi zasobami naturalnymi.

- W tym kontekście uważam za istotne dla Węgier to, że Stany Zjednoczone wraz z Wenezuelą, będą, według moich szacunków, w stanie kontrolować 40-50 proc. światowych rezerw ropy naftowej - powiedział dziennikarzom premier Węgier.

Zdaniem lidera Fideszu największa interwencja USA w Ameryce Łacińskiej od 1989 roku może znacząco przyczynić się do poprawy na światowym rynku energetycznym.

- To siła, która już teraz może znacząco wpływać na ceny energii na rynkach światowych… Widzę duże szanse, że w wyniku opanowania Wenezueli, dla Węgier pojawi się korzystniejsza globalna sytuacja energetyczna, a to dobra wiadomość - dodał polityk.

Węgry "wyłamują się" Unii. Wystosowano apel ws. Wenezueli

Węgry jako jedyny kraj członkowski Unii Europejskiej nie podpisały oświadczenia, w którym wezwano do pokojowego rozwiązania kryzysu w Wenezueli.

"Jesteśmy w bliskim kontakcie ze Stanami Zjednoczonymi oraz partnerami regionalnymi i międzynarodowymi, aby wspierać i ułatwiać dialog ze wszystkimi zaangażowanymi stronami" - czytamy we fragmencie dokumentu wydanego przez wysoką przedstawicielką UE ds. zagranicznych Kaję Kallas.

26 państw pozostałych krajów członkowskich zaapelowało w nim do USA o przestrzeganie prawa międzynarodowego i praw człowieka, m.in. poprzez zwolnienie przetrzymywanych w Wenezueli więźniów politycznych.

Interwencja USA w Wenezueli. Nicolas Maduro przed sądem

Przypomnijmy, że w nocy z piątku na sobotę Stany Zjednoczone rozpoczęły atak na Wenezuelę, w wyniku którego obalono Nicolasa Maduro. Decyzję o przeprowadzeniu ataków wydał prezydent Donald Trump, który poinformował o schwytaniu wenezuelskiego przywódcy.

Maduro oskarżony jest o wieloletnie prowadzenie przemytu kokainy do USA, w tym również w ramach współpracy z organizacjami uznanymi przez USA za organizacje terrorystyczne. W poniedziałek po godz. 14 czasu polskiego były prezydent i jego żona trafili do budynku sądu federalnego na Manhattanie, gdzie usłyszą zarzuty.

