We wsi Chocholná-Velčice położonej w północno-zachodniej Słowacji dokonano niezwykłego odkrycia. Tamtejszy burmistrz poinformował, że na jednym z pól znaleziono niemieckie gniazdo karabinu maszynowego z czasów II wojny światowej . Odkrycia dokonano co prawda w październiku, jednak dopiero pod koniec roku rozpisały się o nim światowe media.

Na żelbetowy obiekt natrafił miejscowy rolnik , podczas prac w polu. Kiedy orał teren, poczuł szarpnięcie - coś przeszkodziło mu w dalszej pracy. Początkowo myślał, że to po prostu kamień, jednak po chwili okazało się, co tak właściwie zalegało pod ziemią. Kiedy mężczyzna odkrył ogromną bryłę, była ona już uszkodzona.

Słowacja. Orał pole, odkrył niemiecki schron

Jak podaje w mediach społecznościowych strona gminy, to nie pierwszy raz , kiedy na Słowacji znaleziono artefakt sprzed lat. "W przeszłości takie budowle były kilka razy wykopywane, a niektóre zabrano do muzeum" - podkreślono.

Badanie niczego nie wykazało, co zdaniem urzędu oznacza, że "gniazdo nie było aktywnie wykorzystywane do obrony przed wrogimi wojskami". Obiekt przetransportowano już do muzeum w Trenczynie.