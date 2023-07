Osadzony w areszcie domowym mieszkaniec Perugii we Włoszech złamał zasady odbywania kary i poszedł do baru, ale tam spotkał sędziego, który zajmował się jego sprawą i wymierzył mu wyrok. Sędzia rozpoznał skazanego - spotkają się znowu - w sądzie.

Perugia: Opuścił areszt domowy. Został przyłapany na gorącym uczynku

Lokalne media z regionu Umbria podały, że mężczyzna odbywający karę w domu opuścił go, mimo że nie miał na to zgody. Gdy karabinierzy złożyli mu rutynową wizytę, by sprawdzić, czy jest w domu, nie zastali go tam.