Naukowiec został zabity na początku marca we własnym mieszkaniu. Według dziennika "Kommiersant" zabójcą Andrieja Botikowa jest 29-letni Aleksiej Zmanowski, który trafił do aresztu i przyznał się do winy.

Zmanowski miał świadczyć Botikowowi usługi seksualne. Między mężczyznami doszło do kłótni, która dotyczyła pracy wykonywanej przez 29-latka.

Botikow miał być niezadowolony z usług młodszego mężczyzny.

Rosja. Nie żyje współtwórca szczepionki Sputnik V

Spór między mężczyznami eskalował, by w końcu zakończyć się uduszeniem naukowca.

Komitet śledczy Rosji przekazał, że podejrzany miał udusić Botikowa paskiem od spodni, a następnie zbiec z miejsca zdarzenia.

Andriej Botikow pracował w rosyjskim Narodowym Centrum Badawczym Gamaleya jako wirusolog. Zmarły był jedną z 18 osób, które opracowały rosyjską szczepionkę przeciw COVID-19 - Sputnik V.

Media: Powody śmierci naukowca nie muszą być prawdziwe

Sputnik-V jest podstawową szczepionką przeciwko COVID-19 w Rosji. Zaczął być szeroko stosowany w Federacji Rosyjskiej na początku 2021 r. Szczepionka została dostarczona także do wielu innych krajów.

Media zwracają uwagę, że biorąc pod uwagę liczbę tajemniczych śmierci ważny rosyjskich osobistości w ostatnich miesiącach, można mieć wątpliwości, czy to rzeczywiście Zmanowski zabił współtwórcę szczepionki Sputnik-V.

Dziennikarze przypomnieli o serii tajemniczych zgonów w Rosji w ostatnich miesiącach. Życie stracili m.in. wysocy rangą urzędnicy, oligarchowie, dyplomaci oraz inne osoby związane z władzą.

Pod koniec lutego pojawiła się informacja o śmierci oligarchy Wiaczesława Rowniejko, rosyjskiego potentata naftowego i gazowego.

W sierpniu 2022 r. z okna szpitala w Moskwie wypadł wiceprezes Łukoilu Rawił Maganow.