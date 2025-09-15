W skrócie Mikoła Statkiewicz, były kandydat na prezydenta Białorusi, został ponownie osadzony w kolonii karnej w Głębokiem.

Statkiewicz odmówił opuszczenia kraju pomimo propozycji wyjazdu na Litwę i został zatrzymany.

W zeszłym tygodniu doszło do uwolnienia 52 więźniów politycznych, w tym trzech obywateli Polski.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informację o trafieniu do kolonii karnej dwukrotnego byłego kandydata na prezydenta Białorusi Mikoły Statkiewicza przekazał niezależny białoruski portal Nasza Niwa, powołując się na swoje źródła.

Białoruś. Media: Mikoła Statkiewicz trafił do kolonii karnej w Głębokiem

11 września, podczas próby wywiezienia 69-latka z kraju, mężczyzna wyważył drzwi autobusu, którym był transportowany, a następnie przedostał się do neutralnej strefy na granicy Białorusi i Litwy.

W piątek media informowały, że Mikoła Statkiewicz został wywieziony w nieznanym kierunku przez zamaskowane osoby.

W najnowszej publikacji portal Nasza Niwa przekazał, że były kandydat na prezydenta ponownie trafił do kolonii karnej w Głębokiem, gdzie przebywał od dwóch lat i siedmiu miesięcy. Przez cały ten czas od mężczyzny nie było żadnych wiadomości, aż do ubiegłego tygodnia, kiedy poinformowano, że jest on w grupie zwolnionych więźniów politycznych.

Białoruś. Zwolniono więźniów politycznych. Statkiewicz odmówił opuszczenia kraju

Denis Kuczynski, doradca liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej, w rozmowie z niezależnym portalem Zerkało przekazał w piątek, że kiedy przyjechali na granicę z Litwą, Statkiewicz "praktycznie wybiegł z autobusu i pobiegł na terytorium Białorusi".

- Został zatrzymany. Potem spędził pewien czas w pasie przygranicznym. Próbowano go przekonać do wyjazdu na Litwę. Odmówił - relacjonował Kuczynski.

Mikoła Statkiewicz to białoruski działacz opozycyjny. W 2010 roku, kiedy ubiegał się o urząd prezydenta, został skazany na sześć lat więzienia o zaostrzonym rygorze, jednak na wolność wyszedł w 2015 roku. Niedługo później, bo w 2020 roku Statkiewicz ponownie został skazany, za - zdaniem tamtejszych władz - organizowanie zamieszek w Białorusi.

Przypomnijmy, że do uwolnienia 52 więźniów politycznych doszło w ubiegły czwartek. Wśród nich znalazło się trzech obywateli Polski.

Źródła: Nasza Niwa, Hromadske

Alarmy i alerty przeciwlotnicze. Wolski: Wyraz "bipolarki" państwa Polsat News Polsat News