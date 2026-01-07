Opozycja w Wenezueli gotowa na przejęcie władzy. Trump sceptyczny
- Naród Wenezueli już wybrał - oświadczyła liderka opozycji Maria Corina Machado, podkreślając, że to Edmundo González Urrutia jest prawowitym prezydentem kraju. Opozycjonistka zadeklarowała gotowość do przejęcia władzy po obaleniu Nicolasa Maduro, dziękując jednocześnie USA za schwytanie dyktatora. Donald Trump wydaje się mieć inny plan. Władzę w kraju tymczasowo przejęła współpracownica Maduro Delcy Rodriguez.
W skrócie
- Maria Corina Machado ogłasza Edmundo Gonzáleza Urrutię jako prawowitego prezydenta Wenezueli i deklaruje gotowość opozycji do przejęcia władzy.
- Po schwytaniu Nicolasa Maduro przez siły USA władzę tymczasowo przejęła Delcy Rodriguez, natomiast wynik wyborów z 2024 roku pozostaje nieuznany przez wiele krajów.
- Machado wyraziła wdzięczność USA za operację przeciw Maduro, podkreślając, że to ważny krok w stronę demokracji i dobrobytu w Wenezueli.
- Naród Wenezueli już wybrał - powiedziała Machado, odnosząc się do wyborów prezydenckich z 2024 r., w których, według protokołów z głosowania przedstawionych przez opozycję, popierany przez nią kandydat Edmundo Gonzalez Urrutia odniósł wysokie zwycięstwo nad Maduro.
Na pytanie o to, czy jej ugrupowanie powinno przejąć władzę po obaleniu Maduro, opozycjonistka odparła: - Absolutnie tak.
- Mamy prezydenta elekta, którym jest Edmundo Gonzalez Urrutia. Jesteśmy gotowi i chętni, by służyć narodowi - podkreśliła.
Wenezuela. Liderka opozycji: Powinniśmy przejąć władzę
Maria Corina Machado, niekwestionowana liderka opozycji, odniosła w 2023 r. przytłaczające zwycięstwo w prawyborach obozu demokratycznego, ale sądy podległe reżimowi w Caracas zablokowały jej kandydaturę. W 2025 r. otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za walkę o demokrację.
Po wyborach z 2024 r. władze ogłosiły zwycięstwo Maduro, ale wiele krajów, w tym USA i państwa UE, nie uznało tych wyników.
Nie jest jasne, czy Machado i Gonzalez będą mogli wrócić do Wenezueli i wziąć udział w zarządzaniu krajem - podkreśliła CBS News. Formalnie obowiązki prezydenta, po schwytaniu Maduro przez siły USA, przejęła wyznaczona przez niego wiceprezydentka Delcy Rodriguez, uznawana za twardogłową przedstawicielkę reżimu.
Prezydent USA Donald Trump publicznie podał w wątpliwość, czy Machado powinna przejąć władzę, sugerując, że nie byłaby w stanie kontrolować kraju. - Jest bardzo miłą kobietą, ale nie cieszy się szacunkiem - powiedział w sobotę dziennikarzom.
Atak USA na Wenezuelę. Machado: Naród wenezuelski jest bardzo wdzięczny
Machado oświadczyła w wywiadzie dla CBS News, że nie rozmawiała w tym roku z Trumpem. Dodała, że naród wenezuelski jest "bardzo wdzięczny" za jego decyzję o schwytaniu Maduro.
- Kilka tygodni temu ludzie powiedzieliby, że dotarcie do tego miejsca jest niemożliwe. A przywództwo i odwaga prezydenta Donalda Trumpa sprawiły, że Nicolas Maduro stanie w obliczu sprawiedliwości. To wielka sprawa. (...) To ważny krok w stronę przywrócenia dobrobytu, praworządności i demokracji w Wenezueli - powiedziała.
Przypomnijmy, że siły amerykańskie przeprowadziły 3 stycznia uderzenia na cele w Caracas i innych miastach Wenezueli. W czasie operacji komandosi schwytali Maduro i jego żonę Cilię Flores.
Para została przewieziona do USA, gdzie sąd federalny w Nowym Jorku postawił im w poniedziałek zarzuty, w tym dotyczące uczestnictwa w "zmowie narkoterrorystycznej". Oskarżeni nie przyznali się do winy.