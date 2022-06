Opozycja krytykuje Macrona. We Francji gorąco przed wyborami

Liderzy francuskiej opozycji skrytykowali w czwartek wyjazd prezydenta Emmanuela Macrona do Kijowa na trzy dni przed wyborami parlamentarnymi we Francji. "To szaleństwo", "wyjazd ma "ukryty motyw wyborczy" - uznano.

Zdjęcie Francja. Emmanuel Macron krytykowany przez opozycję / DENIS CHARLET/AFP/East News / East News